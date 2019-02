Pažnja: Twitter zadržava vaše pobrisane privatne poruke

Društvena mreža prema najnovijem izvješću pohranjuje izbrisane razgovore, brisali vi i vaš sugovornik poruke ili ne

Što je još gore, te poruke ostaju arhivirane godinama, što je moguće provjeriti značajkom downloada arhiviranih podataka s profila na računalo. Saini potvrđuje da su dostupne i poruke koje pripadaju suspendiranim i, pazite ovo, izbrisanim profilima.

Premda sama premisa nemogućnosti brisanja poruke nije nešto strašno s obzirom da upitni sadržaj vide samo primatelj i pošiljaoc, ona definitivno ne doprinosi dobrom imidžu samog Twittera. Kompanija je, prema najnovijim informacijama 'svjesna problema te trenutno pokušava otkriti koliko daleko on seže', no kao što ste i sami vjerojatno zaključili, to ne znači da će značajku arhiviranja razgovora ikad isključiti.