Pazite! Ovi emojiji možda se neće protumačiti onako kako ste mislili

Protumačite li pogrešno emoji u privatnom životu, to nije naročito veliki problem. Ali, na poslu se stvari mogu prilično zakomplicirati

Protumačite li pogrešno emoji u privatnom životu, to nije naročito veliki problem. Ali, na poslu se stvari mogu prilično zakomplicirati.

Evo pregleda nekih od emojija oko kojih, prema istraživanju, najčešće nastaju zabune pa ih treba izbjegavati u poslovnoj komunikaciji.

Možda često koristite 👀 kako biste naznačili da ćete nešto provjeriti. No, za 36 posto ispitanika to znači 'Gledam te.", a za 26 posto to je poziv na ogovoaranje.

💩 će većina ljudi protumačiti... Pa, ili doslovno ili kao da je nešto pošlo po zlu. U Japanu i nekolicini drugih država to može značiti da vam netko želi sreću.