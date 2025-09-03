ChatGPT radi pa opet ne radi

U srijedu prijepodne došlo je do globalnog prekida rada ChatGPT-ja. Tisuće korisnika prijavljivale su probleme s OpenAI-jevim chatbotom, među ostalim u Hrvatskoj. Prekid rada trajao je oko dva sata, no ChatGPT malo radi pa ne radi
Prema Downdetectoru, web stranici koja prati status online usluga, tisuće ljudi jutros se žalilo da je OpenAI-jev chatbot pretrpio prekid rada. Mobilna aplikacija kod nekih korisnika normalno je funkcionirala, no web verzija bila je u padu i ne generira odgovore chatbota. Zasad se nisu oglasili iz tvrtke oko novog pada.
Podsjetimo, u lipnju je došlo došlo do velikog globalnog prekida rada ChatGPT-ja. Naposljetku je problem riješen, no bio je to povod za zbijanje šala na račun pretjeranog korištenja ChatGPT-ja u poslu, privatno, pa i u školama i na fakultetima. No uz sve šale i pošalice, istovremeno se nameće pitanje oslanjamo li se previše na AI alate i kako to utječe na nas.
Istraživanje, objavljeno u Harvard Business Reviewu i provedeno na više od 3500 ljudi, pokazalo je da radnici koji koriste AI za obavljanje zadataka, poput pisanja objava na društvenim mrežama ili službenih dopisa, rade brže i kvalitetnije. No kad nakon toga prijeđu na zadatke bez pomoći tehnologije, osjećaju manjak motivacije i porast osjećaja dosade.
U prosjeku njihova unutarnja motivacija pada za 11 posto, a dosada raste za čak 20 posto. Oni koji su radili bez pomoći AI-ja nisu imali takve psihološke oscilacije.