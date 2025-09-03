ChatGPT radi pa opet ne radi

Prema Downdetectoru, web stranici koja prati status online usluga, tisuće ljudi jutros se žalilo da je OpenAI-jev chatbot pretrpio prekid rada. Mobilna aplikacija kod nekih korisnika normalno je funkcionirala, no web verzija bila je u padu i ne generira odgovore chatbota. Zasad se nisu oglasili iz tvrtke oko novog pada.

Podsjetimo, u lipnju je došlo došlo do velikog globalnog prekida rada ChatGPT-ja. Naposljetku je problem riješen, no bio je to povod za zbijanje šala na račun pretjeranog korištenja ChatGPT-ja u poslu, privatno, pa i u školama i na fakultetima. No uz sve šale i pošalice, istovremeno se nameće pitanje oslanjamo li se previše na AI alate i kako to utječe na nas.

Istraživanje, objavljeno u Harvard Business Reviewu i provedeno na više od 3500 ljudi, pokazalo je da radnici koji koriste AI za obavljanje zadataka, poput pisanja objava na društvenim mrežama ili službenih dopisa, rade brže i kvalitetnije. No kad nakon toga prijeđu na zadatke bez pomoći tehnologije, osjećaju manjak motivacije i porast osjećaja dosade.

U prosjeku njihova unutarnja motivacija pada za 11 posto, a dosada raste za čak 20 posto. Oni koji su radili bez pomoći AI-ja nisu imali takve psihološke oscilacije.