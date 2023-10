Pandan Silicijskoj dolini: Može li ovaj novi val poduzetnika stvoriti europski Google?

Arthur Mensch spada u novu generaciju poduzetnika koji se nadaju riješiti dugogodišnji problem s europskim gospodarstvom: njegov neuspjeh da proizvede tehnološkog giganta u stilu Silicijske doline.

Taj 31-godišnji Francuz izvršni je direktor Mistrala, startupa koji je postigao vrijednost od 240 milijuna eura u svom prvom krugu financiranja, i to samo četiri tjedna nakon što je osnovan. Mensch vjeruje da će umjetna inteligencija (AI) staviti Europu u rang s njezinim nekad neuhvatljivim konkurentima 'preko bare'.

Mistral razvija velike jezične modele – tehnologiju koja podupire AI alate kao što je ChatGPT – a Mensch vjeruje da bi to moglo dodatno potaknuti inicijativu u Europi usred novog vala startupa. 'S obzirom na nove alate koje imamo u rukama poput velikih jezičnih modela, sve se mora ponovno izgraditi oko njih. Kada se nešto mora obnoviti, to daje prednost novim igračima jer se mogu brzo razvijati', kaže Mensch za The Guardian.