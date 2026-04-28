što je posrijedi?

Dalmatinci u nevjerici: Mnogi dobili višestruko veće račune za struju

I.V.

28.04.2026 u 19:22

Ilustracija
Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Posljednjih dana velik broj kućanstava sa sinjskog područja dobio je za ožujak drastično uvećane račune za struju – umjesto uobičajenog iznosa mjesečne potrošnje od 30 do 50 eura, neki su iznosili i do 500 ili 600 eura

Građani sumnjaju na greške jer, kako tvrde, nisu povećali potrošnju, a nedavno su im stara brojila zamijenjenja digitalnim.

Dio potrošača koji je pratio stanje na brojilu primijetio je neuobičajeno visoku potrošnju, nakon čega su prijavili problem i u nekim slučajevima dobili korekcije. No mnogi, osobito stariji, to nisu učinili na vrijeme pa su ostali šokirani visokim računima, piše Slobodna Dalmacija.

Iz HEP-a navode da povećani računi mogu biti posljedica stvarne potrošnje, procjene umjesto očitanja, poskupljenja električne energijete prelaska praga potrošnje nakon kojeg cijena dodatno raste. Ističu i da korisnici imaju pravo podnijeti prigovor ako sumnjaju u obračun ili ispravnost brojila.

Stručnjaci upozoravaju da se problemi često javljaju upravo kod zamjene brojila, osobito ako potrošač nije bio prisutan prilikom očitanja starog i novog uređaja.

Savjetuju redovitu kontrolu potrošnje i podnošenje pisanog prigovora u slučaju odstupanja.

