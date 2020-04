Facebok je i dalje najveća društvena mreža svijeta, ali to ne znači kako ne vrvi brojnim problemima i teškoćama. Pokazat ćemo vam kako se nositi s njima

Posjetite stranicu određene osobe, kliknite dugme Friends i zatim Add to another list. Skrolajte do Restricted i kliknite.

Otvorite njihovu profilnu stranicu. Otvorite isti izbornik kao i za Following, ali odaberite See First. Možete dobiti i obavijest svaki put kad nešto objave. Opet, otvorite njihovu profilnu stranicu, kliknite kućicu Friends, odaberite Get Notifications.

5. Isključite prepoznavanje lica

Nije moguće potpuno blokirati označavanje fotografija na Facebooku, iako možete spriječiti druge da vide te oznake. Otvorite Settings, pa Timeline and Tagging i promijenite Who can see posts you’re tagged in on your timeline? u Only me.

Kako bi isključili prepoznavanje lica otvorite Settings pa Face Recognition. Promijenite jedinu dostupnu postavku u No.

6. Zaustavite automatsko pokretanje videa

Kliknite strjelicu u gornjem desnom kutu i odaberite Settings. Kliknite karticu Videos na lijevoj strani i postavite Auto-Play Videos na Off.

7. Blokirajte pozive za aplikacije

Otvorite Settings, odaberite karticu Blocking. Pronađite polje Block app invites i unesite ime osobe koju želite blokirati. Također, možete dodati i naziv aplikacije u polje Block apps.

8. Promijenite izgled sučelja

Kako bi ovo bilo moguće morat ćete instalirati proširenje za web preglednik kao što je, primjerice, Social Fixer, dostupan za Chrome, Firefox, Safari i Operu.

Kako bi ušli u postavke, kliknite na sličicu francuskog ključa u gornjem desnom kutu Facebooka i odaberite Social Fixer Options.

9. Što ako ste zaboravili lozinku?

Nađete li se ikad u nezgodnoj situaciji da se ne možete sjetiti vaše lozinke, detaljne upute kako riješiti problem možete naći ovdje.

10. Ne možete se spojiti na Facebook?