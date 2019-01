Ne možete se ulogirati u Facebook? Evo što možete poduzeti

Postoji nekoliko načina kako možete ponovno pristupiti svom korisničkom računu na najvećoj društvenoj mreži svijeta. Evo uputa što možete učiniti korak po korak

Prije no što pokušate vratiti kontrolu nad svojim korisničkim provjerite jeste li još uvijek logirani u Facebook na drugom uređaju koji koristite. Možda ste ostali ulogirani u drugom web pregledniku ili tabu web preglednika kojeg upravo koristite na računalu, aplikaciji za Android ili iOS...

Niste dobili kod? Kliknite na Didn’t get a code? Vratit ćete se na prethodnu stranicu pa pokušajte ponovno.

Ako ih niste postavili moguće je kako će vam Facebook ponuditi sigurnosno pitanje kao provjeru i odmah resetirati lozinku ako ste ponudili točan odgovor. No, morat ćete se strpiti 24 sata prije no što ćete moći pristupiti korisničkom računu ili pričekati dok vam se netko iz Facebooka ne javi kako bi provjerili jeste li doista vi zatražili promjenu. U oba slučaja budite strpljivi.

Ako ste postavili prijatelje od povjerenja ( Trusted Contacts ) možete ih zamoliti za pomoć u idućem koraku. Dovoljno je sjetiti se bar jednog punog imena i prezimena od njih tri do pet kako biste dobili popis svih koje ste naveli. Imajte na umu kako trebate samo tri koda kako biste se vratili u svoj korisnički račun.

Facebook vam može omogućiti unos nove adrese e-pošte ili broja telefona pomoću kojih će vas kontaktirati oko povrata korisničkog računa. Kliknite na poveznicu No longer have access to these? (naći ćete ju dolje lijevo na stranici za resetiranje lozinke ). Od vas će biti zatražen unos nove adrese e-pošte ili broja telefona. Unesite ih i kliknite Continue.

4) Je li vam korisnički račun hakiran i šalje spam poruke?

Ako je netko preuzeo kontrolu nad vašim korisničkim računom i šalje s njega spam poruke, a vi mu više ne možete pristupiti, prijavite to Facebooku. Uslijedit će postupak sličan već opisanom. Koristit ćete iste podatke za potvrdu identiteta i korisničkog računa, ali u idućem koraku moći ćete koristiti ili sadašnju ili staru lozinku za povrat računa.

5) Još uvijek ne možete pristupiti svom korisničkom računu?

Zadnja slamka spasa je Facebookova korisnička podrška. Pokušajte im poslati e-mail na security@facebookmail.com i objasniti u čemu je problem. Moguće je kako će pružiti priliku za dokazivanje identiteta putovnicom ili drugim dokumentom. No, to bi moglo potrajati i do nekoliko tjedana. Ako niste koristili pravo ime na Facebooku, izgledi kako ćete vratiti svoj korisnički račun na ovaj način vrlo su mali.

Ako ni to ne upali, napravite novi korisnički račun na Facebooku, preporuča Make Use Of.