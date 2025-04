Ovih pet značajki iPhonea jako će vam koristiti, a vjerojatno ni ne znate za njih

Za one koji traže opuštanje ili bolje fokusiranje Apple nudi i ugrađeni generator pozadinskih zvukova. Značajka Background Sounds reproducira ambijentalne zvukove poput kiše, oceana ili bijelog šuma bez potrebe za dodatnim aplikacijama.

Upravljajte iPhoneom - glasom

Još jedan moćan alat nudi upravljanje glasom (Postavke > Pristupačnost > Upravljanje glasom). Ono omogućuje potpunu navigaciju kroz uređaj bez dodirivanja ekrana, a za aktivaciju je potrebno imati internetsku vezu jer iPhone mora preuzeti određene podatke.

Kada je uključen, korisnik može otvarati aplikacije, pomicati ih po ekranu ili izvršavati naredbe samo svojim glasom. 'Ova opcija je spas za osobe s motoričkim poteškoćama, ali i za sve koji žele slobodne ruke dok koriste uređaj', navode iz Applea.

Spriječite slučajno prekidanje poziva

I na kraju, za one koji često slučajno prekidaju pozive pritiskom na bočni gumb postoji jednostavno rješenje. Funkcija Prevent Lock to End Call omogućuje da zaključavanje uređaja ne prekida razgovor, a dođite do nje kroz Postavke > Pristupačnost > Dodir, gdje se jednostavno aktivira opcija 'Spriječi dovršavanje poziva zaključavanjem'.