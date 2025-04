Analitičari: Evo koliko bi koštao iPhone 'proizveden u SAD-u'

Analitičar Bank of America Securitiesa, Wamsi Mohan, procijenio je da bi samo troškovi rada podigli cijenu iPhonea 16 Pro s 1.199 na oko 1.500 dolara – što predstavlja rast od 25 posto. S druge strane, Dan Ives iz Wedbusha ide korak dalje i procjenjuje da bi 'patriotski iPhone ' mogao koštati i 3.500 dolara , ako se uračunaju svi operativni troškovi preseljenja dijela opskrbnog lanca u SAD, piše CNBC.

Iako Appleov izvršni direktor Tim Cook nije podržao ovu ideju, a iz same tvrtke nije stigla nikakva službena potvrda, stručnjaci koji pomno prate Apple smatraju da bi 'američki iPhone' bio više politička fantazija nego stvarna mogućnost.

Trenutačno se više od 80 posto Appleovih proizvoda proizvodi u Kini, a nakon uvođenja Trumpovih carina, ti proizvodi podliježu porezima do 145 posto pri ulasku na američko tržište. Mohan procjenjuje da bi Apple, ako bi premjestio tek 10 posto svojeg opskrbnog lanca u SAD, morao uložiti čak 30 milijardi dolara u tri godine.

Analitičarka Laura Martin iz Needhama za CNBC je rekla: 'Ne mislim da je to stvarno. To jednostavno nije izvedivo u ovom vremenskom okviru.' Jeff Fieldhack iz Counterpoint Researcha još je izravniji: 'To je čisto sanjarenje. Nema šanse da se ovakva proizvodnja preseli u SAD dok su na snazi ove carine.'

Glavni izazov ostaje radna snaga. SAD, naime, ne raspolaže kvalificiranom i jeftinom radnom snagom kakva postoji u Kini. Ministar trgovine Howard Lutnick ipak tvrdi suprotno: 'U Ameriku dolazi vojska od više milijuna ljudi koji zavrću sitne vijke.'

Foxconnov sustav teško je replicirati

Foxconn, glavni Appleov dobavljač, u Kini upravlja ogromnim proizvodnim kampusima s vlastitim smještajem i prijevozom. Tisuće radnika dolaze iz okolnih područja, a zapošljavanje raste sezonski uoči jesenskih lansiranja novih modela. Taj optimizirani sustav omogućuje Appleu godišnju proizvodnju više od 200 milijuna iPhonea.

Tijekom proizvodnog vrhunca za iPhone 16, radnička satnica iznosila je 26 juana (oko 3,63 dolara), uz bonus od 7.500 juana (1.000 dolara). Za usporedbu, minimalna satnica u Kaliforniji iznosi 16,50 dolara. Prema Mohanovoj analizi, trošak rada po iPhoneu u SAD-u skočio bi s 40 na 200 dolara.

Tim Cook već je ranije ukazivao na ključni problem: nedostatak inženjera, konkrentno stručnjaka koji konfiguriraju strojeve za masovnu proizvodnju. 'U Kini možemo napuniti više nogometnih igrališta tim kadrom. U SAD-u jedva jedno', rekao je Cook još 2017.

Trump je 2017. godine s Foxconnom najavio investiciju od 10 milijardi dolara za tvornicu u Wisconsinu. Najavljeno je 13.000 radnih mjesta, no otvoreno ih je samo 1.454, a tvornica je tijekom pandemije preusmjerena na izradu zaštitnih maski. Većina kompleksa ostala je nedovršena.