Ovako možete sakriti svoj online status na WhatsAppu

Proces je jednostavan i kratak, a omogućava vam da koristite WhatsApp bez da vaši kontakti vide da ste se prijavili

Kako?



Za početak otvorite WhatsApp i kliknite na tri uspravne točke u gornjem desnom dijelu ekrana. Tamo pritisnite opciju za postavke i pod njom pronađite svoj profil, odnosno Account. Birajte opciju za privatnost, odnosno Privacy i birajte zadnji put viđen odnosno Last Seen. U prozorčiću koji će se pojaviti ispred dijaloga samo birajte 'nitko' iliti Nobody.