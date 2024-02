Ovaj put službeno: Samsung predstavio nove detalje o Galaxy Ringu

Samsung je Galaxy Ringu premijerno prikazao na Unpackedu prošlog mjeseca. Sve što smo u to vrijeme znali bilo je da će to biti nosivi uređaj orijentiran na zdravlje pozicioniran kao konkurent Oura .

Novinarima ga danas nije bilo dopušteno fotografirati, ali neke dodatne slike iz Samsunga pokazuju da se radi o zdepastom, konkavnom prstenu otprilike iste veličine kao Oura. Dodatni opseg nije iznenađujući, s obzirom na elektroniku pohranjenu unutra.

Ipak, The Verge je primijetio da je lakši od očekivanog i da će se nuditi u veličinama od 5 do 13, s oznakama od S do XL. Veličina baterije (a time i vrijeme između punjenja) varirat će ovisno o veličini, u rasponu od 14,5 mAh do 21,5 mAh. Trajanje baterije nije poznato, ali ono što znamo je da Oura između dva punjenja može raditi do sedam dana. Samsung Galaxy Ring predstavlja kao način 'pojednostavljivanja svakodnevnog zdravlja'.