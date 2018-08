Ovaj mobitel govori 17 jezika

Qin AI, izdanak Xiaomijeve platforme za zajedničko financiranje, nije smartfon ali može obaviti simultani glasovni prijevod na 17 jezika

U utrku se uključio i kineski proizvođač Xiaomi s modelom Qin AI, kojeg je ponudio putem svoje platforme za crowdfunding. Riječ je o uređaju koji podržava mreže 4G VoLTE, s verzijom operativnog sustava Android nazvanom Mocor 5.

No, glavni adut mu je to što može u stvarnom vremenu prevoditi do 17 jezika koristeći umjetnu inteligenciju. Uz to, navodno može odgovarati na pitanja i djeci pričati priče.