Ova djevojka iz Velike Gorice ima genijalno rješenje koje će čovječanstvo riješiti strašnih glavobolja

Dorotea Marija Detelić, maturantica Ekonomske škole u Velikoj Gorici, osmislila je Melem kapicu s ugrađenim masažerima i ukapanim eteričnim uljima koja pomažu pri ublažavanju posljedica glavobolja na prirodan način. Ovu čudotvornu kapicu zasad još ne možete kupiti, ali bi se ubrzo mogla naći na tržištu

Na mladima svijet ostaje. Znaju to i u Hrvatskoj udruzi poduzetnika u kojoj su lani raspisali natječaj 'Poduzetnici budućnosti', na koji su se javili učenici iz cijele Hrvatske, od Zagreba, preko Pazina i Dalja, do Slatine, Čakovca i Dubrovnika.

Njene bi kape sadržavale ugrađene masažere na baterijski pogon koji bi laganim masažama opuštale glavu i pružale umirujući efekt. Uz to bi sadržavale ekstrakte eteričnih ulja. Znanstveno je dokazano, kaže Dorotea, da ulje eukaliptusa i grejpa, mirisi metvice, lavande i rimske kamilice ublažavaju glavobolju te imaju opuštajuće djelovanje . Kape kao sve kape, grijale bi glavu, a zna se da toplina i tkanina koja lagano pritišće glavu pomažu pri glavoboljama.

'Na ideju sam došla jer se i ja odmalena borim s glavoboljama', objašnjava Dorotea. 'Svaki put kad osjetim strašnu bol, pomislim koliko bi mi pomoglo da postoji lijek protiv glavobolje, a da to nisu štetne tablete.'

Dorotea cilja na veliko tržište

Njezina Melem kapica mogla bi pomoći milijunima ljudi širom svijeta. Zdravstvene statistike pokazuju da migrenske glavobolje zahvaćaju barem 15 posto svjetske populacije; u Europi taj se broj penje na čak četvrtinu stanovništva. One najgore, kronične migrene zahvaćaju pak oko dva posto svjetske populacije. Migrene najčešće počinju između 15. i 24. godine života, no od njih pati i 1,7 posto sedmogodišnjaka te 3,9 posto djece u dobi između sedam i 15 godina.

Melem kapice namijenjene su svim uzrastima pa bi se prodavale u tri veličine - S, M i L - u raznim bojama, s različitim motivima. One za malu djecu bi imale uši, one za žene mogle bi imati cvjetne uzorke... S rastom prodaje rasla bi i ponuda. Buduća ekonomistica Dorotea izračunala je i preporučenu cijenu proizvoda, od 150 do 350 kuna, ovisno o materijalima i nabavnim cijenama.