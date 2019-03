Ovaj izum u trenu prepoznaje spol, dob i dimenzije tijela, a čita i emocije s lica. Otkrivamo što ekipa iz Zagreba namjerava s njime

'Tehnologiju treba prilagođavati ljudima, a ne ljude tehnologiji', princip je kojim se rukovodi ekipa iz Citusa. Uz deset stalno zaposlenih, od kojih su polovica žene, tu su 43 stalna suradnika i njih više od 200 iz cijelog svijeta, a ovo je njihova priča

'Povucite se pola koraka, kamera vam nije snimila stopala...', prekinuo me glas Tomislava Bronzina , vlasnika zagrebačke tvrtke Citus, koja je osmislila ovaj program.

Stanite ispred ekrana i podignite desnu ruku. Učinio sam kako su mi rekli i dok sam trepnuo, na zaslonu su se pokazali podaci: visina 187 cm, starost 53 godine. Nije loše za softver koji me vidi prvi put u životu...

Čim sam se pomaknuo, na ekranu su se ispisali novi podaci: visina 182,5 centimetara, starost 57 godina... Morao sam sjesti. Pa ovo me čudo prepoznaje brže i bolje no što se sam mogu sjetiti tko sam i što sam. Znači, to je ta inovacija, nagrađena na nedavnom sajmu inovacija u Maleziji, zbog koje sam i navratio u prostorije kompanije u Tehnološkom parku Zagreb u Voltinom.

Mogućnosti su neograničene

Citus već 20 godina posluje širom svijeta, a svoj razvoj temelji na inovacijama. U protekla dva desetljeća osvojili su više od 60 nagrada za inovacije u ICT-u. Priznanja su im dodjeljivana širom svijeta, u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi, Rusiji, Tajvanu, Južnoj Koreji, nedavno i u Maleziji... Najbolje od svega je to što su sve njihove inovacije pretvorene u uspješne proizvode.