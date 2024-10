Nautička industrija suočava se s puno izazova, a možda najveći je - održivi razvoj

Zagreb će u četvrtak 17. listopada postati epicentar nautičke industrije, i to s posebnim naglaskom na žene. Na konferenciji 'Women in Nautica', koja se održava u organizaciji pulske tvrtke Navela i inicijative Misli more, uz podršku HUP – Udruge nautičkog sektora, raspravljat će se o budućnosti industrije, ali i o temeljima za održiv razvoj, kaže Ana Čalić iz tvrtke Navela