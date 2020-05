Punionica za električne automobile s tipom punjenja DC i snagom od 160 kW može napuniti vozilo za svega 5 do 15 minuta, a postavljena je kod Super Konzuma u Sarajevskoj ulici u Zagrebu

Porast broja električnih vozila na prometnicama s očekivanim utrostručenjem broja do 2025. godine, fokus na smanjenje emisija štetnih plinova te prelazak na čišće oblike energije utječu i na otvaranje sve većeg broja e-punionica diljem Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. Nakon što su u prosincu prošle godine otvorene brze punionice za električne automobile u okviru Super Konzuma u Delnicama i Karlovcu, Konzum u suradnji s Hrvatskim Telekomom kao tehnološkim partnerom nastavlja širiti mrežu e-punionica otvorenjem ultrabrze punionice u Super Konzumu u Sarajevskoj ulici u Zagrebu.

'Sudjelovanjem u projektu otvorenja e-punionice Konzum kao vodeći maloprodajni lanac u Hrvatskoj još jednom pokazuje svoju usredotočenost na poticanje održivih praksi i doprinos inicijativama za zaštitu okoliša, uz istovremeno pružanje najbolje moguće usluge svojim kupcima. Otvorenjem ove ultrabrze punionice postavljamo nove trendove u Hrvatskoj i zahvalni smo Hrvatskom Telekomu koji nas je prepoznao kao partnera', izjavio je Ante Ćurić, direktor Sektora razvoja maloprodajne mreže u Konzumu.



E-punionice omogućavaju nadopunu električne energije u baterijskim sustavima vozila koja za svoj pogon koriste isključivo električnu energiju ili je koriste djelomično. Razlikuju se prema vrsti struje koju isporučuju, snazi odnosno brzini punjenja koju mogu isporučiti te tipu priključka, pri čemu ultrabrze punionice tipa DC isporučuju istosmjernu struju za punjenje automobila te je time punjenje na njima brže. Na lokaciji Super Konzuma u Delnicama i Karlovcu instalirane su brze punionice tipa DC snage 50 kW na kojima je bateriju vozila moguće napuniti za oko 30 do 45 min, dok punionica u Sarajevskoj ulici u Zagrebu, snage 160 kW, to omogućava za svega 5 do 15 minuta.