Otkriveni novi detalji o ekploziji SpaceX-ove letjelice za posadu

Svemirska kompanija Elona Muska potvrdila je da je letjelica za prijevoz posade Crew Dragon 'uništena tijekom posljednjeg testiranja'. Ovaj razvoj događaja mogao bi privremeno usporiti NASA-ina nastojanja za svemirskim istraživanjem uz pomoć ljudskih posada

20. travnja SpaceX je testirao izlazni pogon kapsule Space Dragon koju su dizajnirali za prijevoz astronauta u i iz orbite. Test je sproveden kako bi dokazao da se pogon letjelice može pokretati bez incidenata. SpaceX je, naime, nakon toga planirao kapsulu priključiti na raketu kako bi gore navedeni sustav testirao usred leta. Da je sve bilo po planu, ovo bi dokazali NASA-i da SpaceX-ov sustav može spasiti astronaute u slučaju nesreće, no kako stvari stoje - to im nije pošlo za rukom.

Umjesto uspješnog testa desila se eksplozija. 'Prvi testovi su bili uspješni, no konačni je rezultirao anomalijom na testnom poligonu'. 'Testove radimo kako bismo osigurali da slijedimo sigurnosne standarde i prepoznamo anomalije (poput ove) prije samog leta. Naši timovi trenutno istražuju i blisko surađuju s našim partnerima iz NASA-e, prenosi Business Insider .

Zanimljiva okolnost oko ovog incidenta bila je relativna tajnovitost SpaceX-a koji je inača priličo otvoren oko svojih propusta. Hans Koenigsmann, predsjednik osiguranja leta u SpaceX-u otkrio je nove detalje o eksploziji tijekom presice. Kako stvari stoje, mali mlažnjaci za odvajanje radili su dobro, no nešto se desilo prije nego što su aktivirani veći motori. 'S obzirom da se radi o testiranju na tlu, dobili smo hrpu podataka - od same letjelice do senzora na tlu' rekao je Koenigsmann 'Prvi podaci navode da se anomalija dogodila tijekom aktivacije Super Draco sustava - odnosno tijekom njegovog zatvaranja/otvaranja'. SpaceX je također potvrdio da su, unatoč eksploziji kapsule, ključne komponente ostale neoštećene.

Još jedna nezgodna okolnost je što kompanija i dalje nema pristup platformi na kojoj je došlo do eksplozije, dijelom zato jer motori letjelice koriste vrlo otrovni oksidans pod imenom didušikov tetroksid.