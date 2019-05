Hakirali su vam korisnički račun na Instagramu? Evo što trebate poduzeti

Bilo kome se može dogoditi da mu hakeri preuzmu korisnički račun na Instagramu. Nudimo nekoliko savjeta kako postupiti ako do toga dođe

Prvi korak: Promijenite lozinku za Instagram

Ukoliko je samo vaša lozinka bila promijenjena, povratit ćete kontrolu nad korisničkim računom ako ponovno postavite lozinku. Na pametnom telefonu s operativnim sustavom Android ili iPhone otvorite zaslon za logiranje i kucnite na Forgot Password? Pratite upute i unesite svoju e-mail adresu.



Primit ćete e-poštu s uputama za ponovno postavljanje lozinke. Kliknite na poveznicu i unesite novu lozinku. Neka bude jedinstvena i teška za pogoditi.



Drugi korak: Onemogućite pristup sumnjivim aplikacijama



Ponekad zlonamjerne aplikacije mogu dovesti do problema s logiranjem. Nakon što se na webu ulogirate u svoj korisnički račun otvorite Profile, kliknite sličicu zupčanika i odaberite Authorized Apps. Pojavit će se popis aplikacija koje imaju pristup vašem Instagramu. Uklonite one koje ne koristite ili koje niste vlastoručno dodali.



Treći korak: Vratite kontrolu nad hakiranim korisničkim računom



Ako je haker uspio promijeniti adresu e-pošte, broj telefona i druge elemente po kojima vas je moguće prepoznati kao vlasnika povrat kontrole će biti puno teži i tražit će puno strpljenja. Postupak bi mogao potrajati tjednima.



Trebat ćete djelovati brzo čim ste primili obavijest od Instagrama kako su vaši pristupni podaci promijenjeni, a vi to niste učinili. U toj ćete poruci dobiti i opciju Revert this change (or reset your password), za slučaj da je promjena doista bila obavljena mimo vašeg znanja i odobrenja.



Kliknite na tu poveznicu kako biste poslali svoj zahtjev. U Instagramu će ga zaprimiti, pogledati o čemu se radi i javiti vam se koristeći automatizirani postupak provjere identiteta.



Morat ćete se fotografirati s listom papia na koji je rukom napisan kod kojeg su vam poslali iz Instagrama, kao i navesti koji ste uređaj koristili za logiranje na tu društvenu mrežu. Nakon toga ćete se morati strpiti dok ne obave provjere i potvrde vaš identitet. Kad to učine, javit će vam se e-poštom.



Četvrti korak: Kako otežati posao hakerima?



Ne postoji apsolutno sigurna zaštita za bilo što, pa tako ni za vaš korisnički račun pri Instagramu. Ali, držite li se ovih savjeta otežat ćete uljezima posao.



Napravite snažnu lozinku. U Instagramu preporučuju lozinku s barem šest slova, brojki i znakova interpunkcije. Vi stavite bar deset, koristeći pritom još i velika te mala slova, kao i posebne znakove.



Mijenjajte lozinku redovno. Da, znamo da je to gnjavaža, ali redovnom promjenom lozinke značajno ćete smanjiti rizik provale.



Uključite dvostupanjsku provjeru. Time ćete dodati još jedan sloj zaštite i obeshrabriti manje uporne hakere. Otvorite Profile, pa Settings i zatim Privacy and Security, Two-Factor Authentication i na kraju Get Started.