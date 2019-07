Otkriven je mogući krivac za eksploziju kapsule koja bi trebala američke astronaute odvesti u svemir

Kapsula Crew Dragon tvrtke SpaceX u travnju ove godine uništena je, čini se, zbog toga što je iz jednog od sigurnosnih ventila procurila otrovna tvar pod iznimno visokim tlakom

Manji potisnici Draco bili su upaljeni oko pet sekundi i uspješno su prošli test. Do problema je došlo kad su na red došli motori Super Draco.

Što je pošlo po zlu?

SpaceX, NASA, američko vojno zrakoplovstvo i drugi članovi istražiteljskog tima tjednima su prikupljali dijelove kapsule, češljali podatke koje je letjelica odaslala i iznova gledali ubrzane video snimke incidenta.

Uspjeli su pronaći tragove gorenja u ventilima tlačnog sustava čija je zadaća zadržati tekući oksidans podalje dok ga sustav ne može ubaciti u motore pri odgovarajućoj brzini.

Do eksplozije je došlo oko sto milisekundi prije aktivacije tog sustava pa istražitelji sumnjaju kako je dio tekućeg oksidansa - u ovom slučaju to je otrovni dušikov tetroksid - procurio kroz ventil u cijevi za održavanje tlaka. Kad je sustav aktiviran tlak je gotovo trenutno narastao na razinu 150 puta veću od one koja je prisutna na razini mora, što je djelić dušikovog tetroksida ispalilo prema sigurnosnom ventilu poput metka. Ventil je bio uništen, što je dovelo do eksplozije.