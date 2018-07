Otkrijte trikove skrivene u Googleovu Chromeu

Googleov web preglednik krije niz značajki koje nisu neposredno dostupne svima zato što su još uvijek u fazi razvoja i testiranja. No, to nije razlog da bar neke od njih ne isprobate

Tajni Chromeov sustav oznaka (bookmarks)

U tražilici u Chromeu pronađite odgovarajući flag tako što ćete pritisnuti skupa tipke Ctrl i F na Windowsima, odnosno Command i F na Macu.

Utipkajte New bookmark app system u tražilicu, kliknite na padajući izbornik i odaberite Enabled. Kako bi uključili značajku kliknite Relaunch Now.

Potom otvorite web stranicu koju želite spremiti i kliknite na sličicu izbornika s tri vodoravne crtice. Otvorite More Tools, odaberite Add to applications, dodijelite oznaci ime i kliknite OK. To će oznaku spremiti kao da je aplikacija.

Skriveni pregled preko cijelog zaslona

U tražilicu u Chromeu upišite Simplified Fullscreen. Kliknite na padajući izbornik i odaberite Enable. Kliknite Relaunch Now. Od sad će sučelje biti značajno jednostavnije kad gledate video preko cijelog zaslona.

Zatvarajte tabove brže nego ikad

U Chromeovu tražilicu upišite Fast Tab/Windows Close. Kliknite na Enable. Nakon što ponovno pokrenete Chrome tabovi i otvoreni prozori zatvorit će se odmah čim kliknete na X.