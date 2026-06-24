Osječka Orqa ulazi u Kanadu: Kreće širenje proizvodnje hrvatske vojne tehnologije

"Memorandumom o razumijevanju formaliziram o strateški okvir suradnje između tvrtki Orqa i Remote Robotics . Naš je cilj zajednički razvoj, proizvodnja i plasman naprednih obrambenih tehnologija, s posebnim naglaskom na besposadne sustave, protudronsku zaštitu te integraciju umjetne inteligencije u te sustave. Posvećeni smo tome da pomognemo našim saveznicima u izgradnji vlastitih obrambenih kapaciteta, a ovo partnerstvo je još jedan korak naprijed prema tom cilju", izjavio je Ivan Jelušić , suosnivač Orqe .

Sporazum predviđa prijenos tehnologije i proizvodnih licenci kako bi se uspostavila lokalna proizvodnja u Kanadi, kao i suradnju na razvoju rješenja za potrebe obrambenog i sigurnosnog sektora.

"Partnerstvo s Orqom omogućit će nam daljnje povećanje sposobnosti, razvoj opskrbnog lanca i softverskih rješenja te stvaranje kanadskog intelektualnog vlasništva za globalno tržište. Naš je cilj izgraditi kanadske kapacitete i sposobnosti u području malih besposadnih sustava, a ovo partnerstvo predstavlja ključan korak u osiguravanju te strateške sposobnosti za Kanadu danas i u budućnosti", rekao je Kevin Toderel, glavni izvršni direktor RRS-a.

Plenković: Značajan potencijal za suradnju u obrani i ICT-ju

Uz Orqu, na forumu su sudjelovali i predstavnici ukupno 37 hrvatskih i kanadskih tvrtki, a forum je uz HGK organiziralo i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kanadi. Premijer Andrej Plenković sudionicima foruma predstavio je aktualnu gospodarsku i političku situaciju u Hrvatskoj te istaknuo velika ulaganja u prometnu i digitalnu infrastrukturu.

"Cilj je da svi dijelovi Hrvatske imaju manje-više jednake prilike za razvoj", rekao je premijer Plenković, naglasivši kako uz obranu i sigurnost značajan potencijal za suradnju Hrvatske i Kanade vidi i u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Trgovinska razmjena između Hrvatske i Kanade posljednjih godina bilježi snažan rast. U 2025. godini hrvatski izvoz dosegnuo je gotovo 161 milijun američkih dolara, što predstavlja rast od više od 166 posto u odnosu na godinu ranije, dok je uvoz iz Kanade iznosio 269 milijuna američkih dolara, uz rast od 141 posto.

"Kanada je zemlja s kojom imamo dugu povijest prijateljskih odnosa, a posljednjih godina vidimo da se to prijateljstvo sve snažnije pretvara u konkretne gospodarske rezultate. Lani je naš izvoz u Kanadu porastao za čak 166 posto, a Kanada je postala jedan od ključnih dobavljača energije za Hrvatsku izvan Europske unije. Vjerujem da će ovaj forum otvoriti nova vrata hrvatskim poduzetnicima", poručila je potpredsjednica HGK-a Marina Rožić.