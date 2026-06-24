sporazum s RRS-om

Osječka Orqa ulazi u Kanadu: Kreće širenje proizvodnje hrvatske vojne tehnologije

I.V./Hina

24.06.2026 u 15:38

Orqa - Ivan Jelušić, Vlatko Matijević, Srđan Kovačević
Orqa - Ivan Jelušić, Vlatko Matijević, Srđan Kovačević Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Orqa
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Osječka tehnološka tvrtka Orqa potpisala je ekskluzivni sporazum o partnerstvu s kanadskom tvrtkom Remote Robotic Systems (RRS), kojim će proširiti proizvodnju svojih sustava i komponenti u Kanadi za potrebe kanadskog i međunarodnih tržišta, izvijestili su u srijedu iz Hrvatske gospodarske komore (HGK)

Sporazum je potpisan tijekom Hrvatsko-kanadskog gospodarskog foruma u Torontu, održanog u sklopu službenog posjeta predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Kanadi.

"Memorandumom o razumijevanju formaliziramo strateški okvir suradnje između tvrtki Orqa i Remote Robotics. Naš je cilj zajednički razvoj, proizvodnja i plasman naprednih obrambenih tehnologija, s posebnim naglaskom na besposadne sustave, protudronsku zaštitu te integraciju umjetne inteligencije u te sustave. Posvećeni smo tome da pomognemo našim saveznicima u izgradnji vlastitih obrambenih kapaciteta, a ovo partnerstvo je još jedan korak naprijed prema tom cilju", izjavio je Ivan Jelušić, suosnivač Orqe.

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Sporazum predviđa prijenos tehnologije i proizvodnih licenci kako bi se uspostavila lokalna proizvodnja u Kanadi, kao i suradnju na razvoju rješenja za potrebe obrambenog i sigurnosnog sektora.

"Partnerstvo s Orqom omogućit će nam daljnje povećanje sposobnosti, razvoj opskrbnog lanca i softverskih rješenja te stvaranje kanadskog intelektualnog vlasništva za globalno tržište. Naš je cilj izgraditi kanadske kapacitete i sposobnosti u području malih besposadnih sustava, a ovo partnerstvo predstavlja ključan korak u osiguravanju te strateške sposobnosti za Kanadu danas i u budućnosti", rekao je Kevin Toderel, glavni izvršni direktor RRS-a.

Plenković: Značajan potencijal za suradnju u obrani i ICT-ju

Uz Orqu, na forumu su sudjelovali i predstavnici ukupno 37 hrvatskih i kanadskih tvrtki, a forum je uz HGK organiziralo i Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kanadi. Premijer Andrej Plenković sudionicima foruma predstavio je aktualnu gospodarsku i političku situaciju u Hrvatskoj te istaknuo velika ulaganja u prometnu i digitalnu infrastrukturu.

"Cilj je da svi dijelovi Hrvatske imaju manje-više jednake prilike za razvoj", rekao je premijer Plenković, naglasivši kako uz obranu i sigurnost značajan potencijal za suradnju Hrvatske i Kanade vidi i u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Trgovinska razmjena između Hrvatske i Kanade posljednjih godina bilježi snažan rast. U 2025. godini hrvatski izvoz dosegnuo je gotovo 161 milijun američkih dolara, što predstavlja rast od više od 166 posto u odnosu na godinu ranije, dok je uvoz iz Kanade iznosio 269 milijuna američkih dolara, uz rast od 141 posto.

"Kanada je zemlja s kojom imamo dugu povijest prijateljskih odnosa, a posljednjih godina vidimo da se to prijateljstvo sve snažnije pretvara u konkretne gospodarske rezultate. Lani je naš izvoz u Kanadu porastao za čak 166 posto, a Kanada je postala jedan od ključnih dobavljača energije za Hrvatsku izvan Europske unije. Vjerujem da će ovaj forum otvoriti nova vrata hrvatskim poduzetnicima", poručila je potpredsjednica HGK-a Marina Rožić.

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