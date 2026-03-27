NASA I CNES

Opažanja satelita omogućila znanstvenicima bolje razumijevanje nastanka i širenja cunamija

L. Š. / Hina

27.03.2026 u 11:10

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Opažanja satelita, kojim upravljaju američka NASA i francuski CNES, omogućila su znanstvenicima bolje razumijevanje nastanka i širenja cunamija, nedugo nakon snažnog potresa koji je prošle godine pogodio ruski poluotok Kamčatku

Znanstvenici su rekli da bi otkrića mogla pomoći u boljem razumijevanju budućih cunamija i potresa u zonama subdukcije, posebno u blizini oceanskog rova ​​gdje se susreću dvije tektonske ploče i jedna klizi ispod druge. Potres magnitude 8.8 kod poluotoka Kamčatke 29. srpnja 2025. uzrokovao je cunami koji se proširio Tihim oceanom.

Satelit za površinsku vodu i oceansku topografiju (SWOT) NASA-e i CNES-a iznio je svoja opažanja unutar 70 minuta od potresa. Uočen je ne samo vodeći val cunamija, već i jasan uzorak manjih valova koji su se zadržavali iza njega.

'Vjerujem da SWOT predstavlja novu perspektivu za promatranje i proučavanje cunamija i njihovog nastanka', rekao je Ignacio Sepúlveda, profesor obalnog inženjerstva na Državnom sveučilištu San Diego i glavni autor studije objavljene ovog tjedna u časopisu Science.

'Vjerojatno će to poboljšati i naše razumijevanje fizičkih mehanizama koji generiraju cunamije, uključujući potrese', dodao je Sepúlveda. Tradicionalni senzori tlaka u dubokim oceanima i drugi sateliti imaju ograničenja u pokrivenosti i mjerenju, što otežava snimanje pune strukture valova, posebno u blizini rova, rekli su znanstvenici.

SWOT skenira širok pojas oceana, stvarajući dvodimenzionalne karte visine morske površine. To omogućuje znanstvenicima da mnogo detaljnije vide oblik, smjer i razmak valova cunamija. Cunamiji su među najsnažnijim i najrazornijim prirodnim silama, s valovima koji se šire od mjesta nastanka u svim smjerovima.

Jedan od najsmrtonosnijih cunamija bio je u Indijskom oceanu 2004. godine, ubio je oko 230.000 ljudi.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti