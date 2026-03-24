Podignuta slovenska vojska: Uvedene su izvanredne mjere, morali su reagirati

Slovenska vojska angažirana je na isporuci goriva diljem zemlje prema odluci tamošnje Vlade. Cisterne s gorivom već su krenule prema benzinskim postajama
U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva. Svaka fizička osoba moći će natočiti najviše 50 litara, dok će pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarstvom, što uključuje i poljoprivrednike, moći natočiti najviše 200 litara.
Osim restrikcija, kako bi se spriječila nestašica goriva, angažirane su i posade cisterni za gorivo u sastavu 670. logističke bojne. One sudjeluju u distribuciji benzina i dizela diljem zemlje.
"U skladu sa dekretom Vlade Republike Slovenije pripremili smo tim i materijalna sredstva za osiguravanje opskrbe goriva u Sloveniji. Logistička brigada treba podržati nesmetanu opskrbu naftnim derivatima. 670. logistički bataljun aktivirao je posade cisterni goriva, koje su prošle dodatnu obuku, a zatim se priključile obavljanju zadataka na terenu. Uz raspoložive resurse vojne cisterne već sudjeluju u isporuci goriva i doprinose stabilnijoj opskrbi diljem zemlje", navode iz slovenske vojske.
Slovenska je Vlada, unatoč izborima, pozvala distributere nafte da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih crpki. Njihova odluka na snazi je do daljnjega.