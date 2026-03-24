Podignuta slovenska vojska: Uvedene su izvanredne mjere, morali su reagirati

U Sloveniji je od ponoći na snazi odluka o ograničenju točenja goriva. Svaka fizička osoba moći će natočiti najviše 50 litara, dok će pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarstvom, što uključuje i poljoprivrednike, moći natočiti najviše 200 litara.

Osim restrikcija, kako bi se spriječila nestašica goriva, angažirane su i posade cisterni za gorivo u sastavu 670. logističke bojne. One sudjeluju u distribuciji benzina i dizela diljem zemlje.