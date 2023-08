Odluka koju su Waymo i Cruise dugo čekali: Kalifornija prelomila oko robotaksija

'To je prvi od mnogih koraka u pružanju usluga prijevoza autonomnih vozila (AV) građanima Kalifornije. Vjerujem u potencijal ove tehnologije za povećanje sigurnosti na cesti', poručio je povjerenik CPUC-a John Reynolds na kraju saslušanja, piše The Verge .

To je ključan trenutak za industriju autonomnog prijevoza, kao i širenje jednog od najvećih testnih projekata za budućnost za koju mnoge tvrtke predviđaju da vozači uopće neće biti potrebni. Godinama su tvrtke od Amazona do Googlea eksperimentirale sa samovozećim automobilima, dok istovremeno stručnjaci upozoravaju da bi to moglo biti razorno za gospodarstvo, točnije za radna mjesta.

Osim toga, mjesecima su gradske vlasti San Francisca molile državu da odgodi glasanje, navodeći niz incidenata u kojima su autonomna vozila zaustavljala promet, blokirala autobuse ili ometala vozila hitne pomoći. Gradska prijevoznička agencija te vatrogasna i policijska uprava prijavili su sve pritužbe CPUC-u, pozivajući komisiju da preispita plan za uslugu koja radi 24 sata dnevno. No CPUC je rekao da su Waymo i Cruise ispunili sve svoje obveze postavljene u državnom regulatornom okviru koji pokriva testiranje autonomnih vozila i komercijalni rad.

'Moramo temeljiti svoju odluku na ovim podacima i dokazima te na pravom opsegu naših ovlasti', rekla je Alice Busching Reynolds, predsjednica komisije. 'Očekujemo da će se AV tvrtke uključiti u prve intervencije, u policiju, u gradske vlasti i očekujemo akcije za rješavanje problema', poručila je.

Googleova sestrinska tvrtka Waymo i Cruise daleko su najveće tvrtke koje testiraju u državi, sa stotinama automobila na cestama u San Franciscu u bilo kojem trenutku. No u utrci ima i drugih poznatih imena: Apple, koji je uglavnom tajnovit o svojim operacijama samovozećih automobila, interno nazvanih Projekt Titan, a imao je oko 50 automobila na testiranju na javnim cestama, prema podacima iz 2022. godine. Amazonov Zoox ima oko 100 automobila.

Kako regulirati industriju?

Ipak, državna zastupnica Kalifornije Laura Friedman, koja predsjedava državnim Odborom za promet, rekla je da se regulatori bore s time kako kontrolirati ovu industriju koja se brzo razvija.

'Kalifornija je poznata kao lider i inovator i svi žele da se to nastavi', rekla je. 'U isto vrijeme, regulatorima je vrlo teško uopće znati gdje to početi regulirati. Je li to oko sigurnosnih performansi? Je li to oko softvera? Je li oko otkrivanja? Ne znamo', ustvrdila je Friedman.

Kao dio uvjeta rada u Kaliforniji, tvrtke su dužne prijaviti određene informacije, kao što su kilometraža i sudari, Nacionalnoj upravi za sigurnost u prometu, Kalifornijskom odjelu za motorna vozila i CPUC-u. Ali kritičari kažu da su ti podaci nepouzdani i nepotpuni jer tvrtke nisu dužne prijaviti niz drugih incidenata koji utječu na javnost, kao što je slučaj kada automobil skrene u traku za bicikle ili autobus ili se kratko zaustavi i ometa promet.

Prema podacima koje je analizirao The Post, bilo je najmanje 236 sudara koje su prijavile tvrtke s automobilima koji rade u potpuno autonomnom načinu rada u Kaliforniji od 2019. godine. Većina tih nesreća je relativno manja.