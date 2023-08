Google briše neaktivne račune: Evo kako svoj održati aktivnim

Najlakši način je da se prijavite na svoj račun barem jednom svake dvije godine . To uključuje čitanje ili slanje e-pošte na Gmailu, korištenje Google diska, gledanje YouTube videozapisa dok ste prijavljeni, preuzimanje aplikacije iz trgovine Google Play, korištenje Google pretraživanja dok ste prijavljeni ili prijavu u aplikaciju ili uslugu treće strane pomoću Googlea. Ako ste nedavno koristili svoj Google račun ili bilo koju njegovu uslugu, vaš će se račun smatrati aktivnim i neće biti u opasnosti od brisanja.

Techlicious preporučuje da sve svoje stare račune držite aktivnima, pogotovo zato što je to besplatno i jednostavno s Googleom.

Osim toga, Google kaže da se postojeća pretplata putem vašeg Google računa računa kao aktivnost računa. To se odnosi na Googleove usluge, kao što je Google One, i pretplate na aplikacije trećih strana. A za sada, ako ste prenijeli videozapise na YouTube na svoj Google račun, on neće biti izbrisan.

Dok provjeravate svoje stare račune, odvojite nekoliko minuta da ih zaštitite snažnom lozinkom i dvofaktorskom autentifikacijom. Googleova interna analiza otkrila je da postoji deset puta manja vjerojatnost da će neaktivni računi imati omogućenu dvofaktorsku autentifikaciju i da često imaju lozinke koje je lako probiti. Uzmite vremena i postavite trenutnu adresu e-pošte za oporavak.

Idite na Google račun u gornjem desnom kutu zaslona vašeg uređaja.

Odaberite Upravljajte svojim Google računom .

Kliknite na 'Sigurnost' lijevo na zaslonu.

U odjeljku Kako se prijavljujete na Google odaberite E-pošta za oporavak.

Dodajte adresu e-pošte za oporavak računa.

Unesite 6-znamenkasti kod poslan na novu adresu e-pošte za oporavak računa.

Nakon što to učinite, e-pošta za oporavak računa bit će uspješno dodana.

Ako ste sigurni da ne želite zadržati svoj neaktivni Google račun, možda biste trebali sigurnosno kopirati svoje podatke prije nego što izgubite pristup. Možete koristiti Googleovu platformu Takeout za izvoz svojih podataka s Googleovih usluga na druge platforme.

A ako znate da ćete samo privremeno koristiti Google račun ili ste zabrinuti što će se dogoditi s vašim računom nakon što ga izbrište, možete to promijeniti u postavkama u Googleovom Upravitelju neaktivnim računima.