Odigrali smo: Koliko je zapravo dobar BioWareov Anthem?

Nakon šest godina razvoja legendarni BioWare izdao je svoju posljednju znanstvenofantastičnu igru Anthem. Koliko je dobra i trebate li je kupiti? Saznajte u našoj recenziji

Ne znamo za vas, no mi jako volimo BioWare. To je kompanija koja je nekad davno izdala prvu računalnu verziju stolne RPG igre Dungeons and Dragons. BioWare je kompanija koja je oduševila milijune napravivši vjerojatno najbolju Star Wars igru ikad – Knights of The Old Republic. BioWare je naučio rekreirati čaroliju Star Warsa te je izdao jednu od najboljih računalnih svemirskih opera svih vremena – legendarni Mass Effect (zanemarimo li, naravno, kraj trećeg nastavka).

Taj isti BioWare 2017. je na E3-ju predstavio prvi gameplay video svoje nadolazeće igre Anthem, znanstvenofantastičnog looter-shootera smještenog u fantastični svijet dosad neviđen u igrama.