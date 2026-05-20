Od statičnih slika do živih priča

HONOR 600 serija podiže kreativnost uz AI Image to Video 2.0 i ograničeno besplatno korištenje

HONOR je napravio sljedeći važan korak u AI‑pokretanoj kreativnosti na pametnim telefonima, prelazeći s prve generacije značajke AI Image to Video u seriji HONOR 400 na novi sustav AI Image to Video 2.0 u seriji HONOR 600. Najnovija generacija proširuje mogućnosti statičnih slika i omogućuje stvaranje usmjerenog, narativnog videa.

Značajka AI Image to Video 2.0 dostupna u seriji HONOR 600 dizajnirana je ne samo za animiranje slika, nego i za pomoć korisnicima u stvaranju vizualnih priča oko svakog zabilježenog trenutka – od svakodnevnih scena do ambicioznijih kreativnih projekata. Primjerice, klasični lik inspiriran Leonardom da Vincijem može izaći iz povijesne slike i prošetati modernom podzemnom željeznicom, oživljavajući stoljećima staru umjetnost u svakodnevnom životu. Kontrast između galerije i metroa pokazuje kako AI Image to Video 2.0 povezuje bezvremenske motive sa stvarnim pričama, pretvarajući jednu statičnu sliku u živu sekvencu.

Redatelj, montažer i producent u vašoj ruci U središtu AI Image to Video 2.0 u seriji HONOR 600 nalazi se prvi objedinjeni multimodalni model za generiranje videa integriran u pametni telefon. Ovaj model objedinjuje generiranje, razumijevanje i uređivanje videa u jedan usklađen proces. U seriji HONOR 600, AI Image to Video 2.0 razvija se u širi, kinematografski alat. Značajno proširena biblioteka predložaka nudi bogat izbor pokreta kamere, vizualnih prijelaza i umjetničkih stilova, prilagođenih različitim žanrovima i raspoloženjima. Korisnici mogu koristiti do tri referentne slike i kombinirati ih s opisima na prirodnom jeziku koji određuju što se treba događati na ekranu. Također mogu birati između nekoliko unaprijed dizajniranih predložaka koji pomažu strukturirati scenu i usmjeriti njezin razvoj. U svim slučajevima sustav inteligentno stvara glatki narativni prijelaz, s fleksibilnim trajanjem od tri do osam sekundi. Umjesto da samo promatraju kako AI animira scenu, korisnici sada mogu njome upravljati – primjerice, tražiti da se kamera polako približava subjektu, promijeniti atmosferu iz mirne u dramatičnu ili dodati specifično kretanje elementima u kadru.

Nove kreativne mogućnosti za sve Prelaskom s prve generacije Image to Video u seriji HONOR 400 na AI Image to Video 2.0 u seriji HONOR 600, HONOR otvara znatno širi spektar kreativnih mogućnosti za korisnike svih razina. Svakodnevni korisnici mogu pretvoriti nekoliko fotografija s putovanja, stare obiteljske slike ili dječje crteže u kratke priče s jasno definiranim početkom, prijelazima i završetkom koji nalikuju mini‑filmovima. Kreatori sadržaja dobivaju mobilni alat za stvaranje vizualno dotjeranih isječaka za društvene mreže, koristeći predloške i filmske pokrete kamere koji su ranije zahtijevali profesionalni softver za uređivanje. Ove mogućnosti dodatno su poboljšane na određenim tržištima ograničenim besplatnim pristupom usluzi Image to Video 2.0 Cloud Service za korisnike serije HONOR 600, s velikodušnim kvotama besplatnog korištenja osmišljenima za poticanje redovitog kreativnog istraživanja bez dodatnih troškova tijekom promotivnog razdoblja. Korisnici koji aktiviraju svoj HONOR 600 uređaj u Hrvatskoj prije 31. srpnja 2026. mogu uživati ​​u 10 besplatnih korištenja dnevno prvih 76 dana nakon aktivacije, nakon čega će moći iskoristiti dodatnih 10 besplatnih korištenja svakih 30 dana tijekom devet mjeseci. Image to Video 2.0 je opcionalna cloud usluga i nije ugrađena funkcija uređaja; za korištenje su potrebni HONOR ID i internetska veza. Za više informacija i lokalne ponude posjetite HONOR web stranicu i otkrijte dokle vaša kreativnost može ići uz seriju HONOR 600.