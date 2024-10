Teške optužbe na račun Snapchata, u tvrtki govorili da to nije njihova odgovornost?

Novootkriveni detalji iz tužbe otkrivaju da su zaposlenici Snapchata 2022. godine mjesečno primali oko 10.000 prijava vezanih uz seksualno iznuđivanje. No interno su priznali da je stvarni broj vjerojatno mnogo veći jer žrtve često ne prijavljuju ovakve prijetnje. Tvrtka je također priznala da nema učinkovit način za provjeru dobi korisnika te da su njihove prijave i podaci o poznatim počiniteljima 'padali kroz pukotine'.

Interna komunikacija pokazuje da je tvrtka smatrala da 'to ne bi trebala biti njezina odgovornost', a sigurnosno osoblje dokumentiralo je da je 90 posto prijava ignorirano te su korisnici bili upućeni da jednostavno 'blokiraju drugu osobu'.

New Mexico podnio je tužbu protiv Snapa početkom rujna, tvrdeći da platforma nije učinila dovoljno kako bi upozorila korisnike na opasnosti koje im prijete online. Prema navodima tužbe, unatoč internim upozorenjima zaposlenika o rastućem problemu zlostavljanja djece , Snapchat je procijenio da troškovi rješavanja ovog problema nisu vrijedni administrativnog opterećenja, piše Mashable.

Snapchat je, unatoč ovim optužbama, odgovorio na tužbu tvrdnjom da dijeli zabrinutost javnosti i države oko sigurnosti online prostora. Njegov glasnogovornik je izjavio:

'Nastavljamo razvijati naše sigurnosne mehanizme i politike koristeći napredne tehnologije za otkrivanje i blokiranje određenih aktivnosti, zabranjujući sumnjive račune te surađujući s agencijama za provođenje zakona i vladinim tijelima. Svjesni smo da nijedna tvrtka ili agencija ne može sama postići napredak u ovom području, zbog čega blisko surađujemo s industrijom, vladom i zakonodavcima na jačanju zaštite.'

Međutim u tužbi se navodi da Snapchat nije uspio adekvatno upozoriti korisnike na prijetnje bez 'stvaranja straha među njima'. Neki dizajnerski elementi aplikacije, poput opcija 'Streaks' i 'Quick Add', navodno omogućuju zloupotrebu, tvrdi država.

Sve više slučajeva seksualnog iznuđivanja

Snap je godinama bio povezan s eksplicitnim porukama i sadržajima zbog pogrešno shvaćenog koncepta 'nestajanja' slika unutar aplikacije. Iako su korisnici upozoreni da se sadržaj lako može sačuvati i podijeliti, platforma se i dalje suočava s izazovima vezanim uz sexting među mladima. Takvi obrasci ponašanja, osobito u kombinaciji s traženjem utjehe ili savjeta od stranaca online, mogu otvoriti vrata predatorima.

Ovaj problem nije ograničen samo na mlade korisnike. Širom digitalnih platformi raste broj slučajeva seksualnog iznuđivanja, u kojima predatori koriste prijetnje otkrivanjem eksplicitnih slika kako bi iznudili novac. Nedavno su se pojavile i nove prevare povezane sa sextortionom, što uključuje pristup osobnim podacima žrtava, poput imena supružnika ili slika kućne adrese, kako bi potkrijepili svoje prijetnje.

Dok brojna savezna i državna tijela diljem SAD-a nastavljaju pravne bitke protiv društvenih platformi zbog ugrožavanja mladih i njihovog mentalnog zdravlja, stručnjaci pozivaju na povećanu budnost i pripremljenost roditelja u suočavanju s ovim digitalnim prijetnjama.

'Razočaravajuće je vidjeti to da su zaposlenici Snapa podizali brojne crvene zastave, a izvršni direktori su ih ignorirali', izjavio je tužitelj Torres. 'Još je alarmantnije to što interno priznanje pokazuje da su ovisničke značajke na Snapchatu svjesno prepoznate, no ostale su aktivne na platformi.'