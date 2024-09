Predstavljeni rezultati 'Alata za moderno doba' programa prevencije rizičnog ponašanja djece na internetu

Riječ je o programu univerzalne prevencije namijenjenom svim učenicima i koji se provodi s cijelim razredima. Prošle školske godine je u programu sudjelovalo 2055 učenika, dosad je educirano ukupno 237 voditelja iz 108 osnovnih škola, a do kraja godine predviđeno je sudjelovanje više od 150 osnovnih škola iz 20 županija.

Opsežno istraživanje o digitalnim navikama djece i rizičnom ponašanju na internetu

U sklopu 'Alata za moderno doba' je kod učenika koji su sudjelovali u programu (prosječna dob 13 godina) provedeno istraživanje o navikama i rizičnom ponašanju u digitalnom okruženju, a prati se i učinkovitost kako bi se utvrdilo koliko primjena Programa utječe na njihovo rizično online ponašanje, te na njihove socio-emocionalne vještine i funkcioniranje u digitalnom i stvarnom svijetu.

Istraživanjem je mjereno i pretjerano korištenje društvenih mreža i videoigara (više od tri sata na dan), a rezultati su pokazali kako tijekom tjedna oko 40 posto učenika koristi društvene mreže više od tri sata dnevno (28,5 posto tri do pet sati dnevno, 11,7 posto više od 5 sati dnevno), a oko 11 posto ih pretjerano igra videoigre tijekom radnog tjedna. Vikendom se duljina provođenja vremena na digitalnim platformama povećava, pa tako 62,3 posto učenika više od tri sata dnevno boravi na društvenim mrežama (34,8 posto tri do pet sati, 27,5 posto više od pet sati), dok oko 30 posto njih više od tri sata na dan igra videoigre (18,3 posto tri do pet sati, a 12,8 posto čak više od pet sati).

U kontekstu štetnih psiho-socijalnih posljedica, rezultati upućuju da simptome ovisnosti o društvenim mrežama, kao najintenzivnijem obliku štete, ima oko 1,6 posto djece, a oko tri posto njih zadovoljava kriterije za ovisnost o videoigrama. Takvi rezultati neosporno dokazuju potrebu za preventivnim djelovanjem– s jedne strane kako bi se smanjili rizici kod onih koji su već počeli pokazivati pretjerano ponašanje u ovom području, a s druge strane kako bi se osnažilo djecu za nastavak odgovornog ponašanja u virtualnom okruženju. Ovo se osobito odnosi na razvoj problema kod srednjoškolaca.

Također je istražena zastupljenost aktualnih emocionalnih problema kod djece, koji mogu biti uzrok i posljedica pretjeranog korištenja digitalnih tehnologija. U tom području, trenutačno oko sedam posto učenika doživljava ozbiljne ili ekstremno ozbiljne simptome tjeskobe, depresivnosti i stresa, što su zabrinjavajući rezultati budući da to djecu čini ranjivijima i u virtualnom okruženju, te ukazuje na nužnost daljnjeg preventivnog djelovanja. Zanimljiv podatak je kako među ispitanicima nema razlika u korištenju interneta i rizičnim ponašanjima s obzirom na veličinu mjesta iz kojih djeca dolaze, te ova problematika jednako pogađa djecu iz svih sredina.

Pritom, djevojke nešto intenzivnije koriste društvene mreže, a mladići češće igraju videoigre. Evidentne su razlike i s obzirom na školski uspjeh na način da učenici s lošijim školskim uspjehom više koriste društvene mreže i igraju videoigre, posebno u kategoriji pretjeranog dnevnog korištenja interneta (pet i više sati). Tako intenzivno korištenje društvenih mreža prisutno je kod 20 posto učenika slabijeg školskog uspjeha, prema 8,5 posto onih s izvrsnim uspjehom a isti trend zabilježen je u razlikama igranja videoigara vikendom.

Kad je riječ o razlozima korištenja interneta, pokazalo se da je djeci glavni motiv povezivanje s drugima i popravak raspoloženja, no učenici ipak u većoj mjeri procjenjuju da kvalitetnije odnose mogu uspostaviti u realnom okruženju u usporedbi s virtualnim. Ovakav rezultat značajan je zaštitni čimbenik i uporište za unaprjeđenje socio-emocionalnih vještina, na koje program „Alati za moderno doba“ stavlja veliki naglasak.

Pozitivan učinak programa na ponašanje djece u digitalnom okruženju

Program je kroz 12 tjedana primjene radionica u osnovnim školama rezultirao odgovornijim online ponašanjem učenika, te se pokazao uspješnim u podizanju razine znanja o važnim socio-emocionalnim vještinama, što je zaštitni čimbenik za daljnji razvoj. Pritom su učinci na cijelom uzorku učenika također bili statistički značajni u smanjivanju simptoma ovisnosti o videoigrama i simptoma depresivnosti.

Ono što je posebno interesantno i korisno jest da je program pokazao veće pozitivne učinke kod rizičnijih skupina učenika, a najviše kod onih koji su prije njegove provedbe imali nisku razinu znanja o ponašajnim ovisnostima i rizičnom online ponašanju, kao i slabije znanje o socio-emocionalnim vještinama. Efekti su se također pokazali značajni u smanjivanju pretjeranog korištenja digitalnih tehnologija. Oko 50 posto učenika koji pretjerano koriste društvene mreže i videoigre, nakon završetka programa smanjilo je trajanje korištenja za nekoliko sati. Pritom je tijekom vikenda gotovo četvrtina (23,1 posto) cijelog uzorka djece koji su pretjerano igrali igrice smanjilo vrijeme igranja između jednoga i pet sati.