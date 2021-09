Obožava ga Messi, poslovni partner mu je Piqué: Tko je Ibai Llanos, 26-godišnjak koji je kao od šale prodrmao španjolsku medijsku scenu

Ibai Llanos intervjuirao je najveća imena nogometa. Igrači koji su iskazali nepovjerenje prema medijima s ovim su 26-godišnjakom satima razgovarali na Twitchu, servisu za streaming uživo u vlasništvu Amazona... On otkriva u čemu je tajna dok nezaustavljivo mijenja svijet sportskog novinarstva

Posljednjih godina Llanos je intervjuirao najveća imena nogometa, od Sergia Ramosa do Lionela Messija, a igrači koji su iskazali nepovjerenje prema medijima s ovim 26-godišnjakom satima su razgovarali na Twitchu, servisu za streaming uživo u vlasništvu Amazona.

Španjolac Ibai Llanos svojim je pristupom uzdrmao medijske politike diljem svijeta, a upravo je njemu Messi dao prvi intervju nakon što je napustio Barcelonu zamijenivši je PSG-om, piše The New York Times.

I PRIJE NO ŠTO JE BILO PLANIRANO

Njegov intervju s Messijem bio je pomalo neobičan. Kad ga je naknadno pogledao, i sam se osvrnuo na svoju nervozu: 'Bilo je to kao da me uhvatila vrtoglavica.'

Točno to je i obećao: 'Neću ga pitati o taktikama Mauricija Pochettina.' Llanos nije novinar i ne pokušava to biti, a neki smatraju da mu upravo takav stav omogućava da dođe do ekskluziva koje bi drugi skupo platili.

Ipak, bio je streamer još dok taj termin nije ni postojao - s 15 godina s grupom prijatelja snimao se u Bilbau prilikom igranja Call of Duty te su stekli malu, ali impresivnu publiku.

'Nije to bio posao, zarađivali smo 30 eura mjesečno', kaže sada.

Dok je odlučivao 'što će sa životom', primijetio je oglas španjolske esports lige u kojemu su se tražili najavljivači. U kolovozu 2014. dobio je posao.

Plaća niska, puno ljubavi...

'Plaća je bila niska, ali bilo je mnogo ljubavi', prisjeća se. S rastom lige, rasla je i njegova prepoznatljivost te se preselio u Barcelonu, kreirao oglas za izlazak PlayStationa 5...

Ipak, tek prošle godine postao je popriličan fenomen - ligu je napustio ususret pandemiji i posvetio se stvaranju esports sadržaja za tim G2 eSports na Twitchu.

U pandemiji se sve promijenilo. Kako je Španjolska završila u lockdownu, broj fanova je eksplodirao - trenutno ih na Twitchu ima 7,8 milijuna i nalazi se u prvih 10 na toj platformi. Njegov YouTube jednako je privlačan.

Jedan od prvih značajnijih prvih gostiju bio mu je Aymeric Laporte, branič Manchester Cityja i španjolske reprezentacije.

'Već me pratio i dogovorili smo odigrati Fortnite i streamati to, a tijekom igre rekao mi je da je pozvao i Sergia Agüera da nam se pridruži', kaže Llanos.

Potom su došli i ostali...

'Možda im se sviđam'

Na osvrte drugih kojima nije jasno u čemu je stvar i kako uspijeva doći do teško dostupnih ljudi, kaže: 'Možda sam ja tip osobe koja im se sviđa. Ponešto drugačiji, ne pokušavam im se petljati u osobni život ili postavljati provokativna pitanja.'

Umjesto toga, razgovaraju posve neformalno igrajući videoigre.

'Nisu plaćeni da dođu, razgovaramo jer oni to žele', trlja sol na ranu Llanos, jer ipak - motivacija igrača može biti i nešto dublja.

'Twitch je platforma generacije Z', kaže Julian Aquilina, analitičar u istraživačkoj firmi Enders Analysis.

'Okuplja vrlo mladu i pretežno mušku publiku', ističe njegove prednosti stručnjak.

Gerard Piqué bio mu je prvi gost u segmentu talk showa, a sada su poslovni partneri i vlasnici esports ekipe. Piquéov Kosmos ranije je kupio streaming prava za Copa Americu, što je prenošeno preko Llanosova kanala na Twitchu, a isto su napravili za Messijevu prvu utakmicu za PSG, utabavši put praksi koju po svemu sudeći najbolja vremena tek čekaju.