Novo istraživanje bacilo sjenu na izraelsku tvrtku: Kako je njihov alat završio u rukama Putinovih ljudi

Tijekom boravka u zatvoru ruske su vlasti, prema navodima Citizen Laba, provalile u njegov mobilni telefon te izvukle podatke o njegovim kontaktima, privatnom i profesionalnom životu , piše Guardian. Pivovarov tvrdi da je riječ o ozbiljnom narušavanju privatnosti koje je ugrozilo i njegove suradnike.

Andrej Pivovarov , direktor organizacije Open Russia i kritičar Kremlja, uhićen je u svibnju 2021. godine, a na slobodu je pušten više od tri godine kasnije u sklopu velike razmjene zatvorenika između Rusije i Zapada, u kojoj je oslobođen i američki novinar Evan Gershkovich.

Nalazi istraživanja otvaraju pitanje koliko kontrole Cellebrite doista ima nad vlastitim alatima za digitalnu forenziku, koji korisnicima omogućuju pristup zaključanim mobilnim uređajima i analizu njihovog sadržaja. Ti se alati koriste diljem svijeta, uključujući policijske i sigurnosne službe u SAD-u i Velikoj Britaniji.

'Pokušali su pronaći moje poruke kolegama iz organizacije i drugim političarima te ih iskoristiti u kaznenim postupcima protiv njih. Nakon mog uhićenja nekoliko kolega odmah je napustilo Rusiju', rekao je.

Prema dokumentima koje su ruske vlasti dostavile Pivovarovu tijekom kaznenog postupka, istražitelji su pristupili sadržaju njegovih poruka na aplikacijama poput WhatsAppa i Vibera te prikupili detaljne informacije o njegovim kontaktima. Istraživači Citizen Laba navode da su forenzičkom analizom 's visokim stupnjem sigurnosti' utvrdili da su korišteni upravo Cellebriteovi alati. Tu tvrdnju dodatno, navode, potvrđuje dokument ruskih vlasti priložen u sudskom postupku.

Tvrtka prekinula poslovanje, ali alati su ostali

Cellebrite je u ožujku 2021. objavio da prekida prodaju svojih proizvoda i usluga korisnicima u Rusiji i Bjelorusiji. Odluka je uslijedila nakon medijskih pritisaka i otkrića da su ruske vlasti alat koristile protiv desetaka tisuća ljudi, uključujući pokojnog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog.

No, odvjetnik za ljudska prava Eitay Mack, koji je godinama istraživao izvoz izraelskih nadzornih tehnologija, tvrdi da tvrtka nikada nije onesposobila uređaje koje je već prodala Rusiji. 'Tvrtka je objavila da prekida prodaju, ali nije deaktivirala već prodanu opremu, iako pojedini javno dostupni dokumenti sugeriraju da za to ima tehničke mogućnosti', rekao je Mack.

Dodao je da postoje i drugi slučajevi u kojima se čini da su Cellebriteovi alati korišteni i nakon službenog prekida suradnje te da istraživanja pokazuju kako softver može funkcionirati i s isteklim licencama. Pivovarov je u otvorenom pismu tvrtki optužio Cellebrite da ne čini dovoljno kako bi spriječio zloupotrebu svoje tehnologije.

'Brojne istrage pokazale su da Rusija i druge autoritarne države nastavljaju koristiti vaše uređaje dugo nakon formalnog raskida ugovora. Smatram da bi vaša tvrtka trebala prestati štititi klijente koji zloupotrebljavaju vašu tehnologiju', napisao je.

Tvrtka odbacuje optužbe

Cellebrite je priopćio da nije imao priliku pregledati izvješće prije njegove objave te je odbacio tvrdnje o odgovornosti. 'Tehnologija Cellebritea isporučuje se isključivo temeljem licence i za zakonom dopuštene svrhe. Izuzeci ne postoje', priopćila je tvrtka.

Dodaju kako je svaka uporaba njihove opreme u Rusiji nakon ožujka 2021. godine 'potpuno neovlaštena'. Tvrtka također tvrdi da bi hardver prodan prije tog datuma danas bio nekompatibilan s modernim uređajima te da radi bez njihove tehničke podrške.

Cellebrite je tijekom godina prodavao svoje alate brojnim državama koje organizacije za ljudska prava opisuju kao autoritarne ili represivne, uključujući Rusiju, Bjelorusiju, Kinu, Mjanmar, Jordan, Keniju i Srbiju. U međuvremenu je prekinuo suradnju s Rusijom, Bjelorusijom, Srbijom, Bangladešem, Hong Kongom i Kinom.

Istraživači Citizen Laba pozvali su tvrtku da prestane prodavati tehnologiju autoritarnim režimima te da uvede mehanizme za daljinsko onesposobljavanje uređaja kada postoje vjerodostojni dokazi o zlouporabi.