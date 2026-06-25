Kibernetički napad izazvao poteškoće u radu NP-a Plitvička jezera

Iz Nacionalnog parka ističu kako su odmah nakon otkrivanja incidenta obavijestili nadležna državna tijela i aktivirali sigurnosne protokole kako bi ograničili moguće posljedice napada.

'Unatoč održavanju visoke razine informacijske i kibernetičke sigurnosti te kontinuiranom ulaganju u zaštitu naših sustava i podataka, prije nekoliko dana unutar Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera zabilježen je kibernetički incident koji je zahtijevao hitno postupanje', rekli su iz Parka za Večernji list.

Dodaju kako su poduzete sve propisane i potrebne mjere zaštite, uključujući ograničavanje mogućeg utjecaja napada i provođenje detaljne istrage u suradnji sa stručnjacima za kibernetičku sigurnost.

Zbog preventivnih razloga i zaštite sigurnosti pojedini poslovni procesi trenutačno se odvijaju otežano. Prema pisanju lista, na nekim lokacijama nije moguće kartično plaćanje pa se usluge naplaćuju isključivo gotovinom, računi se ispisuju ručno, a dio objekata privremeno je zatvoren.

Iz Nacionalnog parka naglašavaju da posjetitelji i dalje mogu obilaziti sve lokacije unutar Parka te kupiti ulaznice, iako su moguće povremene poteškoće i dulje čekanje.