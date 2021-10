Nove prilke u IT-ju: Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled najnovijih oglasa za radne pozicije u brzorastućem IT sektoru. Ovog se tjedna traže Oracle developeri, .Net programeri, Java developeri...

ALTPRO se više od 25 godina bavi razvojem i proizvodnjom visokotehnološke signalno - sigurnosne opreme za željeznička vozila i infrastrukturu. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, zapošljavaju na poziciji: Embedded Software Engineer (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju posjedovati volju i želju za kontinuiranim učenjem, a tvrtkina ponuda uključuje osiguran topli obrok, fleksibilno radno vrijeme, priliku za osobni i profesionalni razlog te mogućnost stručnog usavršavanja. Javi im se do 13. listopada.

U potrazi si za izazovnom ulogom u kojoj možeš naučiti mnogo više? Posjeduješ minimalno dvije godine iskustva u razvoju PL/SQL-a? Krase te dobre komunikacijske vještine? Say no more! Javi se na oglas za radno mjesto Oracle developer (m/ž) u TIS grupi! Nude ti mirno radno okruženje, ono koje potiče raznolikost, otvorenu komunikaciju i međusobno poštivanje, izvrsnu ravnotežu između posla i privatnog života, osobni i profesionalni razvoj kroz mentorstvo te koješta drugo! Oglas ostaje aktivan do 19. listopada.