Nova prijetnja koja cilja ranjive skupine: Ovi chatbotovi potiču nasilje, poremećaje i ekstremizam

Stručnjaci za sigurnost djece i roditelji zabrinuti su zbog slučajeva u kojima su interakcije s chatbotovima dovele do ozbiljnih posljedica, uključujući rizično ponašanje i samoozljeđivanje. Izvješće Graphike usredotočuje se na tri kategorije: chatbotove koji predstavljaju seksualizirane maloljetnike, one koji zagovaraju poremećaje prehrane ili samoozljeđivanje te one sklone govorima mržnje i nasilju, piše Mashable.

Izvješće je analiziralo pet platformi za kreiranje botova - Character.AI, Spicy Chat, Chub AI, CrushOn.AI i JanitorAI - kao i osam povezanih zajednica na Redditu i X-u. Studija je pratila botove aktivne od 31. siječnja.