Gmail vam je zagušen? Donosimo trikove za najbrže čišćenje

Stare poruke koje vam više ne trebaju možete brisati jednu po jednu, a možete naučiti par trikova kako to napraviti brže i učinkovitije i pri tomu organizirati poruke u budućnosti kako si opet ne biste napravili isti problem

No ako su vam neke važne i želite i dalje primati obavijesti, odite na karticu Filtri i blokirane adrese koju možete pronaći ako kliknete na Postavke i ponovno Postavke. Tamo samostalno možete stvoriti filtar koji ih označava (Facebook, Twitter, Quora itd.) i stavlja ravno u za to predviđenu mapu bez ikakve pojave u pretincu pristigle pošte.

Nakon što izradite filtar, Gmail može obraditi sve stare e-poruke na isti način. Drugim riječima, arhivirati ih da nestanu iz pristigle pošte. Budite posebno pažljivi sa stvarima koje stvarno želite zadržati, kao što su zapisi naloga, fakture, potvrde o plaćanju i tako dalje. Kada tražite e-poštu, upotrijebite naredbu od: kao i adresu e-pošte. Na primjer, potraži 'od:abcd@efgh.com' jer inače možete dobiti lažne uvjete u kojima se u tekstu samo spominje adresa e-pošte.

Na sreću postoji jednostavniji način, izradite novu oznaku pod nazivom Stara pošta ili nešto slično i premjestite sve preostale pošte iz Inboxa tamo. Da biste to učinili, kliknite strelicu prema dolje u gornjem lijevom kutu, pokraj kvadratića za odabir poruka i odaberite Sve. Ostale opcije uključuju čitanje, nepročitano i označeno zvjezdicom. Sve ih odaberite, a zatim idite na Premjesti u i odaberite naziv oznake ili mape (Stara pošta ili drugo).

Sada ste očistili pretinac i stvorili nešto što se zove 'lažna nulta pošta' pa možete izbrisati sve nove dolazne poruke e-pošte, po mogućnosti svaki dan.

Brisanje svih starijih poruka po kriteriju

Jeste li znali da možete zadržati sve e-poruke pristigle ovog tjedna, mjeseca ili godine. Da biste to učinili, u tražilicu na vrhu upišite older: s odabranim datumom, npr. 'older: 2017/12/01. Ostale naredbe za pretraživanje uključuju after :, older :, i newer :. Prošlogodišnje e-poruke možete pronaći sa 'after: 2015/12/31 before: 2017/01/01'.

Ušteda prostora brisanjem velikih poruka

Nakon nekoliko sati pretraživanja i filtriranja, vjerojatno ćete izbrisati tisuće poruka e-pošte, ali će vam i dalje nedostajati prostora za pohranu. Većina tekstualnih poruka je mala pa ako želite uštedjeti vrijeme, izbrišite e-poruke s privicima. Brisanje tih podataka uštedjeti najaviše prostora. Da biste pronašli te velike e-poruke, upotrijebite naredbu veličina: i pronađite stare bespotrebne poruke s privitcima. Potražite size: 10m, a zatim pokušajte sa više, ovisno o vrsti sadržaja koji ste primali.