Policija se oglasila o Thompsonovom koncertu: Morali su intervenirati

Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj

Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.

U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL







+53 Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL