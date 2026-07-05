Riječki Tehnički fakultet pokreće prvi studij umjetne inteligencije u inženjerstvu

Riječ je o prvim sveučilišnim prijediplomskim studijima u Hrvatskoj koji na inovativan način spajaju klasične inženjerske discipline s najnaprednijim tehnologijama iz područja umjetne inteligencije. Novi programi se nadovezuju na postojeće studije računarstva, mehatronike i robotike, strojarstva, elektrotehnike i brodogradnje, objavili su s riječkog Tehničkog fakulteta na svojim mrežnim stranicama.

Studijski program osmišljen je tako da tijekom prve dvije godine studentima pruži interdisciplinarnu inženjersku osnovu, dok treća godina donosi mogućnost specijalizacije kroz pet područja: Pametni energetski i održivi sustavi, Digitalna proizvodnja, Računalno okolišno inženjerstvo, Razvoj proizvoda i Primijenjeni računalni sustavi.

Svaki od ponuđenih modula usmjeren je na područja koja oblikuju tehnološki razvoj svijeta.

Modul Primijenjeni računalni sustavi fokusira se na duboko učenje, mrežne tehnologije, ugrađene sustave i programsko inženjerstvo. Studenti zainteresirani za energetiku mogu odabrati Pametne energetske i održive sustave te stjecati znanja iz područja zelene energije, pametnih energetskih mreža i podatkovno upravljanih energetskih sustava.

Računalno okolišno inženjerstvo donosi spoj naprednog modeliranja i primjene digitalnih tehnologija u području zaštite okoliša i odgovora na izazove klimatskih promjena.

Digitalna proizvodnja studentima omogućuje stjecanje znanja o naprednim CAD, CAM i CNC sustavima, kontroli kvalitete te digitalnoj transformaciji proizvodnih procesa, a modul Razvoj proizvoda stavlja naglasak na suvremene metode digitalnog razvoja proizvoda, robotiku, mehatroničke sustave i prediktivno inženjerstvo materijala.

S Tehničkog fakulteta su naglasili da poseban naglasak daju praktičnom iskustvu tako da će studenti tijekom obrazovanja raditi na konkretnim projektima i razvijati kompetencije tražene na tržištu rada, a suradnja s industrijskim partnerima otvorit će im mogućnost ranog zapošljavanja.

"Pokretanjem novih programa odgovaramo na ubrzane tehnološke promjene i sve veću globalnu potražnju za stručnjacima koji razumiju i razvijaju sustave temeljene na umjetnoj inteligenciji, dodatno jačaju međunarodnu prepoznatljivost i otvaraju vrata većem broju stranih studenata, potvrđujući ambiciju da taj fakultet postane regionalno središte izvrsnosti u području umjetne inteligencije i inženjerstva", poručili su s Tehničkog fakulteta u Rijeci.