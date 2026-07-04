Zanima vas neka informacija o izborima? DIP predstavio virtualnog asistenta GlasAI

Gdje je moje biračko mjesto, kolike su naknade za članove biračkih odbora, gdje mogu pronaći rezultate parlamentarnih izbora iz 1997., ili koja su pravila izborne šutnje? To su neka od pitanja na koja građani mogu dobiti odgovore od GlasAI-ja, virtualnog pomoćnika Državnog izbornog povjerenstva

Državno izborno povjerenstvo (DIP) od 1. srpnja građanima je omogućilo korištenje virtualnog asistenta GlasAI, digitalnog pomoćnika koji bi trebao olakšati pristup informacijama o izborima, referendumima, nadzoru financiranja političkih aktivnosti i radu samog Povjerenstva. Riječ je o chatbotu, programu koji simulira ljudski razgovor, dostupnom 24 sata dnevno na mrežnim stranicama DIP-a, koji je nastao kako bi građanima ubrzao pronalaženje informacija te smanjio broj rutinskih upita tijekom izbornih procesa.

U Povjerenstvu ističu kako je riječ o dodatnom komunikacijskom kanalu koji ne zamjenjuje stručne službe, nego građanima omogućuje jednostavniji i brži dolazak do informacija. Najviše koristi od novog sustava, smatraju u DIP-u, imat će birači, članovi izbornih odbora, kandidati, promatrači izbora, ali i novinari koji prate izbore. Hojski: Dolazi i do nekoliko stotina mailova Glasnogovornik i član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski kazao je Hini kako najveći pritisak na službe DIP-a nastupa upravo u završnici izbora. „Kad su vršni dani za vrijeme izbora, to je zadnji tjedan i sama subota i nedjelja, izborni dan, imamo nekoliko stotina mailova od birača, gdje se uglavnom traže odgovori na neka tehnička pitanja. On će im tu puno pomoći i rasteretit će nas kao Državno izborno povjerenstvo da se preciznije i jasnije usredotočimo na sve one obveze koje nas čekaju, posebno u tu nedjelju kad je izborni dan“, rekao je Hojski.

Procjenjuje da bi GlasAI mogao samostalno odgovoriti na više od polovice najčešćih pitanja. „Očekujem da će 50 do 60 posto tih tehničkih pitanja moći riješiti. Za sve ostalo, naravno, naša stručna služba i dalje je tu, gdje ćemo odgovarati, ali mislim da bi nas mogao u velikom postotku rasteretiti tih tehničkih pitanja“, kazao je. Umjesto pretraživanja stranica – odgovor u nekoliko sekundi Jedna od glavnih prednosti novog alata trebala bi biti jednostavnije snalaženje na internetskim stranicama DIP-a, koje sadrže velik broj propisa, obrazaca, odluka i uputa za provedbu izbora. Umjesto pretraživanja pojedinih rubrika, korisnik može postaviti pitanje, a GlasAI će ponuditi odgovor temeljen isključivo na službenim informacijama Državnog izbornog povjerenstva. Korištenje sustava ne zahtijeva registraciju niti unos osobnih podataka.