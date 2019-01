Samsung Galaxy S10 Plus dolazi s većim zaslonom u manjem kućištu?

Veće izdanje novog Samsungovog top modela moglo bi imati zaslon iste dijagonale kao i Galaxy Note 9, ali u kućištu ne većem od Galaxyja S9

Tviteraš Universe Ice objavio je video koji prikazuje modele Samsung Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9 i Oppo Find X u usporedbi sa zaštitnom maskom navodno dizajniranom za nadolazeći Galaxy S10 Plus.

Galaxy S9 Plus, čini se, sasvim lijepo stane u masku, osim što je raspored stražnjih kamera drukčiji (na S9 Plus je okomit, na maski je vodoravan) i ima izrez za slušalice na vrhu.

Ali, Galaxy Note 9 sa zaslonom dijagonale 6,4 inča (16,2 centimetra) je očito prevelik za masku. No, to ne mora značiti kako će S10 Plus imati manji zaslon - nagađa se kako bi mogao dobiti zadržati istu duljinu dijagonale uz manje obrube.