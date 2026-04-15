Nevjerojatno otkriće iz svijeta prirode: Pčele mogu preživjeti pod vodom i do tjedan dana

Stavila ih je u epruvete napunjene zemljom u hladnjaku, ali kad je izvadila epruvete, otkrila je da se voda u nekima kondenzirala i potopila četiri bumbara. Unatoč tome što su potpuno bili pod vodom, bili su živi. Kad je eksperiment ponovila u studiji 2024. godine, potvrdila je da matice pčela mogu preživjeti pod vodom čak tjedan dana.

Znanstvenici su, potpuno slučajno, otkrili da matice pčela mogu preživjeti pod vodom. Kako su napisali u studiji objavljenoj u časopisu Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences , koautorica studije Sabine Rondeau slučajno je otkrila tu sposobnost pčela tijekom proučavanja utjecaja pesticida na bumbare.

Novo istraživanje fokusiralo se na sam mehanizam preživljavanja pčela u vodi. Znanstvenici su uzeli zdrave matice i kod njih izazvali dijapauzu tako što su ih smjestili u zimske uvjete (hladan i taman hladnjak). Nakon nekoliko tjedana prebacili su ih u komore napunjene vodom te su neke od pčela pod vodom provele tek nekoliko sati, a druge i do tjedan dana.

Tijekom eksperimenta znanstvenici su pomno pratili stanje njihovog metabolizma i bilježili fiziološke promjene. Otkrili su da su pčele nastavile proizvoditi ugljikov dioksid, što je dokaz da dišu pod vodom. Osim toga, oslonile su se na anaerobni energetski sustav, što je dovelo do nakupljanja laktata u organizmu.

Zanimljivo, kad su pčele izvađene iz poplavljenih komora, odmah su započele s oporavkom. Metabolizam im je postao izuzetno aktivan, a počelo je i uklanjanje laktata iz njihovih tijela.

'Takav fiziološki kapacitet podupire otpornost pčela na ekstremne uvjete u okolišu i može biti od ključne važnosti, osobito zbog promjenjivih obrazaca proljetnih poplava', napisali su u radu. S obzirom na to da su one izuzetno osjetljive na promjene klime, ova mogućnost pokazuje kako se ipak mogu prilagoditi ekstremnim uvjetima i preživjeti.