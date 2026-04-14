Vučić uzvratio Magyaru: 'Nemaš ovlasti, istrage u Srbiji vodimo mi'

„Može biti do 10. srpnja, zatim sigurno neće biti u drugoj polovici srpnja i kolovozu, a potom može biti od rujna do kraja godine“, rekao je Vučić. Dodao je da će konačnu odluku donijeti nadležna institucija, u skladu s interesima građana.

Vučić je naglasio da će odluka o terminu izbora ovisiti i o međunarodnim okolnostima i sigurnosnim izazovima. Posebno je upozorio na moguće probleme u Hormuškom tjesnacu, ističući da Srbija mora reagirati odgovorno kako bi očuvala stabilnost.

Govoreći o političkoj situaciji, Vučić je ocijenio da vlast trenutno ima prednost, ali da su promjene moguće. „Bili bismo bliže pobjedi nego oni, ali nikad ne znate što može biti za mjesec ili šest mjeseci“, rekao je.

Izbori u Mađarskoj

Vučić se osvrnuo i na izbore u Mađarskoj i odnose s tom susjednom državom.

'Kroz povijest smo imali teške i složene odnose s Mađarskom. Ponosan sam na činjenicu da smo Orban, ja i neki drugi ljudi uspjeli izgraditi sjajne odnose između dvije zemlje. Zahvalan sam mađarskom narodu. Prije točno 20 godina imali smo između 850-900 incidenata na nacionalnoj osnovi u Vojvodini između Srba i Mađara, u posljednje 3 godine ne više od 30, čak i 30 puta manje. To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike. Zahvalan sam Orbanu na tome. Došli smo do istinskog i iskrenog razumijevanja i vjerujem da to nije lako srušiti', rekao je Vučić.

Kad je riječ o izjavi budućeg mađarskog premijera Petera Magyara da 'zna tko je zajednički 'kum' Orbana, Fica i Vučića', da će inzistirati na istrazi i o Kanjiži, Vučić je rekao:

'Rekao je da zna tko kumuje odnosima između Orbana, Vučića i Fica. Pitam ga tko kumuje, on nema pojma. Nije ovo njegova zemlja i on nema nikakve ovlasti provoditi istrage u ovoj zemlji. Mi ih provodimo vrlo profesionalno i ozbiljno. Zna se tko mi je prijatelj i ne odričem ga se, ni u dobru ni u zlu. Po tome se ljudi razlikuju. Ova zemlja provodi istragu. Ona je mnogo toga utvrdila ali mi nismo htjeli govoriti o tome jer su postojale mnoge udice i mamci'.

Dodao je da ćemo 'nastaviti i završiti na vrlo profesionalan način istragu s kojom Magyar nema apsolutno nikakve veze'.

'Ali obavijestit ćemo ga i ukazati mu da je pogriješio kada je blebetao o tome kako je netko nešto namjestio na izborima. Vjerujem da ćemo u narednom razdoblju razgovarati i moći reći jedni drugima u lice što mislimo. Zajednički kum Viktora Orbána i moj je sloboda. Naš zajednički kum je sloboda misli, govora, djelovanja, da volimo svoje zemlje više od ikoga i svega na kugli zemaljskoj. To je naš zajednički nazivnik, a što se tiče ovih mučenika, oni su ti koji su prošli tjedan zvali blokadere, pa se nitko nije pojavio, jer su vidjeli da ovi ljudi odavde nisu obećavajući. Ponosan sam što svi vi, koji ste uglavnom nitko, želite prekrižiti nekoga tko vodi suverenu zemlju“, rekao je Vučić.

'Pružit ćemo ruku Magyaru i mađarskoj vladi, ali nećemo trpjeti nikakvo poniženje. Padne Kurz, govore da je to Vučićev drug. Da vam ne pričam o tome kada je Merkel otišla, s Vučićem je gotovo, ona ga je štitila.Da vam ne pričam čega sam se naslušao. Dok me mozak služi, pobjeđivat ćemo. Meni vlasti više nije potrebno, imao sam je dovoljno, i više nego što mi je potrebno. Da li će građani moći živjeti bolje ili će ih netko vratiti u prošlost ili lažnim promjenama uništiti kao 2012. godine. To je pitanje za građane, ne za mene i one u okruženju. Bojim se da će čekati da mnogo njih u okruženju padne i da se raduju, ali uzalud.'

Dodao je da su rekli da "diktator" Orban nikada neće priznati poraz.

'On je gospodin, gospodin. Naši odavde nikada nikome nisu čestitali. Cijeli dan pričate o nevjerojatno uvjerljivoj pobjedi Mađara, a to je 54:46 od važećih. Zamislite da je u Srbiji nešto bilo 54:46, rekli bi da je sto puta ukradeno, a sada se tvrdi da je Orban razbijen', rekao je Vučić.