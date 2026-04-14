USKOK upao u prostorije Hrvatskog judo saveza: Trošili su na sve i svašta

Naime, još ranije je otkriveno da je sinu glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, Siniše Krajača , plaćeno ljetovanje putem tvrtke Concorda, s kojom HJS ima višegodišnji ugovor, da bi Savez to refundirao kroz druge troškove .

Policija je po nalogu USKOK-a upala u prostorije Hrvatskog judo saveza te izuzela dokumentaciju o trošenju sredstava plaćanju spornih računa, doznaje 24sata od nekoliko izvora.

I Krajaču je plaćen jedan vikend u hotelu kao i direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću te dopredsjedniku HJS-a Deanu Bogiću, koji je redovito vodio obitelj. Sve je išlo putem tvrtke Concorda, koja je plaćala i smještaj počasnom predsjedniku HJS-a i HDZ-ovom članu Tomislavu Čuljku.

Ali, to nije sve. Judo savez je putem Concorde kupio Čuljku novu Toyotu Land Cruiser koju je nakon mjesec dana prodao i zamijenio pet godina starijom supruginom Toyotom, za koju je Savez potrošio još 8000 eura za servis.



Dugogodišnja predsjednica HJS-a Sanda Čorak je istaknula da Savez nikad nije imao Toyotu, da ne zna za Krajačeve račune, ali i da je uobičajeno da se Čuljku plate putni troškovi i smještaj.