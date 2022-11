Netflix zapošljava: Stiže nova igra za PC, evo koga traže

Nenajavljeni naslov zvuči vrlo drukčije od trenutnih nastojanja kompanije koja je do danas najviše investirala u mobilni gejming

Netflixov ulazak u svijet videoigara nije ništa novo, no kompanijina nastojanja uglavnom su se do danas fokusirala na mobile igre. Naslovi u Netflixovom portfelju uključuju Lucky Luna, Into The Breach i Desta: The Memories Between. Netflix je također kupio proizvođače poput Boss Fight Entertainmenta i Night School Studija kako bi pojačao svoju poziciju u polju. Zanimljivo je naglasiti da, piše Verge, većina korisnika Netflixa uopće ne koristi pristup ovim besplatnim igrama.