Netflix napokon objavio detalje pretplate s reklamama, evo što čeka 'švercere'

Cilj im je privući neplatiše (ljude koji dijele račune s drugima) da otvore nove račune i servis počnu gledati po nižim cijenama - uz zdravu dozu reklama

Netflix, otkad je shvatio da gubi novac, muči ideja gledatelja koji ne plaćaju punu cijenu pretplate već se 'švercaju' dijeleći troškove računa i profil s prijateljima. Kompanija je u post-covid eri pronašla rješenje u obliku jeftinije pretplate s reklamama, no opciju nije htjela izbaciti u javnost prije testiranja u Meksiku i Kanadi te pažljivog smišljanja cijene same usluge.

Danas je tako došao dan službenog početka ove pretplate koju Netflix zove 'Basic with Ads' te koja se po nižoj cijeni nudi kupcima u SAD-u, Ujedinjenom kraljevstvu, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Australiji, Japanu, Koreji i Brazilu, izvještava The Next Web.