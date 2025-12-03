Vidno iscrpljeni Guardiola nakon ludnice s devet golova javno zavapio za Hrvatom

Guardiola nije ni čekao pitanje, već je sam upitao novinare jesu li zadovoljni dramom koju je City priuštio. Fulham je u završnici zaprijetio nevjerojatnim povratkom, stadion je doslovno eksplodirao, a trener Cityja kroz smijeh je priznao da je ‘izgubio još malo kose’ gledajući na sat umjesto u teren tijekom osam minuta nadoknade.

Iako je svjestan da njegova momčad mora puno bolje braniti, pogotovo nakon izlaska Nica Gonzaleza zbog ozljede, Guardiola je naglasio i pozitivne elemente igre. Podsjetio je da je riječ o manje iskusnom Cityju nego u prethodnim sezonama, momčadi koja još uvijek raste i koja će, prema njemu, postajati sve bolja.

Bez Rodrija i Matea Kovačića, piše Manchester City Evening, City je ponovno ostao bez pravog defenzivnog veznog, što se osjetilo na kontroli sredine terena. No Guardiola je posebno pohvalio trojicu nogometaša koji su, kako je rekao, stabilizirali momčad u trenucima kada je prijetilo izjednačenje.

‘Rayan Cherki je novi, ali u posljednjim minutama bio je izvanredan. Uz njega, Bernardo i Nico O’Reilly bili su ključni da ne primimo još jedan gol,’ rekao je Guardiola. ‘Napravili su iskorak u završnici, posebno Rayan. Imamo puno dobrih stvari u igri, a ono što nije dobro — popravit ćemo.’

Španjolac je zatim istaknuo koliko se momčad promijenila i koliko je ovisila o nekim igračima prošlih sezona.

‘Tijjani Reijnders igra prvu sezonu, Nico O’Reilly prvu sezonu na toj poziciji, Matheus Nunes također. Nici Gonzalezu je ovo prva sezona da igra ovako puno. A nemamo ni Kovačića i Rodrija. Rodri, osvajač Zlatne lopte i uz Haalanda naš najvažniji igrač ne igra već godinu i pol.'