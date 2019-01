Tko najčešće dijeli lažne vijesti na Facebooku? Jedna skupina ljudi najranjivija je

Nedavno istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science, otkrilo je kako su tome znatno češće skloniji stariji ljudi

U prosjeku, korisnici Facebooka u Sjedinjenim Državama stariji od 65 godina podijelili su gotovo sedam puta više članaka s domena poznatih po lažnim vijestima nego što su to učinili korisnici stari između 18 i 29 godina, ustanovili su istraživači s Njujorškog sveučilišta i Princetona. No, ujedno su došli do zaključka kako je dijeljenje lažnog sadržaja razmjerno rijetka aktivnost.

Proveli su istraživanje koje je obuhvatilo proučavanje povijesti korištenja Facebooka oko 1.750 odraslih osoba u SAD-u. Usporedili su poveznice koje su objavljivali s popisima izdavača lažnih vijesti.

Otkrili su kako ogromna većina korisnika 2016. godine uopće nije dijelila članke s domena na kojima se objavljuju lažne vijesti - tek njih 8,5 posto dijelilo je bar jednu poveznicu s domena kao što su denverguardian.com, truepundit.com, or donaldtrumpnews.co.