Mladi Hrvat ispričao nam je kako je dobio posao u Facebooku i koliko mu brige zadaju lažni profili

Profesionalni put

'Iz Rovinja sam i ondje sam završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Prošao sam državnu maturu i upisao računarstvo na FER-u u Zagrebu. Dok sam bio na FER-u, bavio sam se prvenstveno bioinformatikom zahvaljujući mentoru, prof. dr. Šikiću. Nakon preddiplomskog studija odradio sam tri mjeseca prakse u Genome Institute of Singapore, nastavljajući raditi na temi iz završnog rada. Pripravništvo u Aziji bio mi je prvo radno iskustvo i otvorilo mi je mnogo više mogućnosti za iduću praksu. Nakon Singapura vratio sam se na FER i upisao dvije godine diplomskog studija računalnih znanosti. Završio sam prvu godinu diplomskog studija te sam se nakon toga odlučio za nešto dužu praksu. Radio sam šest mjeseci za IMF (Međunarodni monetarni fond) u Washingtonu, petstotinjak metara od Bijele kuće. U to vrijeme krenuo sam razgovarati s Facebookom nakon što me preporučio kolega s FER-a. Odradio sam intervjue u uredu u Londonu te sam se zaposlio poslije obrane diplomskog rada na FER-u', kaže Šterbić.