Ne možete biti sigurni da ste sigurni, ali možete se bolje pripremiti za kibernetičke napade

Odgovori na rastuće kibernetičke prijetnje su edukacija, odnosno podizanje svijesti o njima te postavljanje sustava koji vas tjeraju na pripremu i razmišljanje unaprijed, poručuje Combisov stručnjak za informatičku sigurnost

Jeste li sigurni da ste sigurni? Odgovor na to pitanje kojeg je tijekom prvog dana Combisove konferencije ponudio Igor Klak, viši savjetnik za informatičku sigurnost u toj tvrtci, neće vas ohrabriti.

Naime, podsjetio nas je kako ne postoji banka koju je nemoguće opljačkati i zatvor iz kojeg je nemoguće pobjeći, pa tako nema ni računalnog sustava koji bi nas u potpunosti zaštitio od zlonamjernog softvera, prijevara i drugih kibernetičkih prijetnji koje na nas vrebaju u svijetu online.

Postoje, dodao je, dvije vrste tvrtki i organizacija: one koje već znaju da su napadnute i one koje za to još nisu saznale. Tako je, primjerice, tijekom protekle godine u Njemačkoj napadnuto 87 posto ukupnog broja tvrtki (za 33 posto više no godinu prije), dok su u ožujku ove godine u Deutsche Telekomu svaki dan bilježili 32 milijuna napada na svoju infrastrukturu postavljenu diljem svijeta.