Osmi Shift Dev u Splitu: HAL Hrvatskog Telekoma među zvijezdama velikog regionalnog skupa developera

Split će ovaj četvrtak i petak biti domaćin osmog izdanja Shift Dev konferencije, jednog od najvećih developerskih skupova u regiji. Konferencija okuplja oko tisuću sudionika, a na njoj će se otvoriti niz zanimljivih tema i predstaviti neka najnovija tehnološka rješenja.

Iz dugačkog popisa potvrđenih govornika koji dolaze na ovogodišnji Shift Dev ističu se Sebastien Stormacq , senior tech evangelist Amazon Web Servicesa, i Tiffany Tse , developerka iz kanadskog Shopifyja, specijalizirana za razvoj, tematizaciju, dizajn i pristupačnost korisničkog iskustva. Mete Atamel iz Googlea usporedit će Java i C# ekosustave, a najavljen je i dolazak Valentina Pylypchuka, čovjeka zaduženog za odnose s webmasterima u Googleu.

Hrvatski Telekom ove je godine tehnološki partner konferencije. Dominik Periškić , direktor za IT integraciju i OSS u Hrvatskom Telekomu i direktor HAL programa DT-a, i Vjekoslav Aleksić , projektni direktor za isporuku IT sustava, održat će predavanje na temu HAL projekta i mikroservisa.

'Prezentirat ćemo HT-ov pristup transformaciji IT landscapea', objašnjava Aleksić. 'Taj pristup karakterizira nekoliko razina promjena, od arhitekturalnih, preko procesnih i tehnoloških, do integracijskih. To znači da se nova rješenja ne traži u nekoliko robusnih, monolitnih enterprise rješenja, nego u većem broju međusobno neovisnih digitalnih servisa/mikroservisa, od kojih svaki nudi rješenje za manji poslovni zahtjev.'

Periškić i Aleksić govorit će o implementaciji Harmonized Application Layera (HAL), zašto su se odlučili za takav pristup, na koje su poteškoće nailazili te smatraju li i dalje da su na dobrom putu. Govorit će i o tome kako se uvoeđenjem novih rješenja mijenjao način razmišljanja zaposlenika.