'Razvoj 5G infrastrukture jedan je od ključnih pokretača gospodarskog rasta i društvenog napretka u svim županijama'

Hrvatski Telekom nedavno se okrunio nagradom Ookla Speedtest za najbržu 5G mrežu nakon što je ranije ove godine već osvojio umlautovo priznanje Best in Test za najbolju mobilnu mrežu, a drugu godinu zaredom i za najbolju fiksnu širokopojasnu mrežu. Time je HT potvrdio i učvrstio status vodeće mreže u Hrvatskoj, a je li njegova 5G mreža dvije godine nakon uvođenja opravdala korisnička očekivanja, otkrila nam je Nataša Malić, direktorica Sektora za planiranje i inženjering pristupnih mreža u HT-u

Istaknula je da su u tvrtki ponosni na priznanja koja, kaže, potvrđuju da je HT-ova mreža najbolja na hrvatskom tržištu kad je riječ o 5G-u. 'Potvrđuju to i naši korisnici, jer ipak je to rezultat njihovih osobnih iskustava i njihovih mjerenja u cijeloj Hrvatskoj u realnom vremenu. Također je to potvrda stručnosti onih koji svakodnevno rade na poboljšanju performansi mreže. S druge strane to pokazuje da smo u HT-u pametno i uspješno ulagali u razvoj kapaciteta mobilne mreže', ističe Malić.